Обзор прессы за 9 марта

Газета «Жоговурд» комментирует встречу президента Армении Сержа Саргсяна с французскими предпринимателями во Франции: «Руководитель любой страны должен хвалить ее и представлять в лучшем свете для привлечения иностранных инвестиций. Но в современном мире проверить все эти заверения является вопросом нескольких минут. Главным показателем для французского инвестора будет судьба тех, кто уже делал инвестиции в Армении. А в этом плане представленная руководителем Армении радужная картина и реальность резко разняться».

По той же теме в газете «Грапарак» читаем: «По большому счету диаспора уже давно перестала верить действующим властям Армении. Диаспора хорошо видит ту ситуацию, которая есть в Армении сегодня. Она видит и убеждается, что должна крепко держать свой кошелек, поскольку каждая семья, которая покидает Армению, приводит в диаспору собственную историю».

Корреспондент газеты «168 жам» побеседовал вокруг проблемы урегулирования карабахского конфликта с российским политологом Денисом Дворниковым. Он отметил: «Что сделала Армения, чтобы возвратить Нагорный Карабах за стол переговоров? Это важнее, чем признание Карабаха со стороны каких-то там стран. Что касается действий Азербайджана, то они довольно предсказуемы. Любое мероприятие, которое доказывает, что Карабах является эффективным государством, вызывает агрессию, поскольку ему необходимо показать, что конфликт не урегулирован».