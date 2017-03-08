ЦИК: Царукян нарушает закон

Центральная избирательная комиссия Армении заявляет, что Гагик Царукян, начавший вчера предвыборную кампанию с денежных и материальных обещаний, нарушил закон.

По словам председателя ЦИК Тиграна Мукучяна, блок «Царукян» был предупрежден. «Подобные обещания не могут даваться, это нарушение закона. О чем мы уже известили представителей партии, чтобы это было прекращено и в дальнейшем подобные нарушения закона не допускались. В случае продолжения Центральная избирательная комиссия уже возбудит соответствующее производство, примет меры, которые закреплены в Избирательном кодексе».

Согласно Избирательному кодексу, во время предвыборной агитации партиям запрещено давать или обещать избирателям безвозмездно или на льготных условиях деньги, продукты питания, товары. Запрещено также оказывать или обещать услуги.

Между тем, возглавляющий блок «Царукян» Гагик Царукян вчера пообещал жителям Тавушской области за считанные дни и даже часы предоставить помощь. Одному из десятков граждан, просивших у него деньги, Царукян пошел на встречу прямо в ходе митинга.