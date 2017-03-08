Премьер-министр присоединился к избирательной кампании РПА

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня провел первые встречи с избирателями в Армавире.

После зажжения свечи в соборе Эчмиадзина первый зампред правящей Республиканской партии Армении (РПА) встретился с жителями города, а затем продолжил встречи в прилегающих населенных пунктах.

В селе Акналич, где около 20 процентов населения составляют езиды, премьер-министр отметил, что есть «потенциал жить по-человечески», попросил проголосовать в пользу правящей партии, пообещав, что люди об этом «не пожалеют».

Карен Карапетян также посетил Мецаморскую АЭС, проведя встречу с избирателями в местном Доме культуры.

В зале было холодно, и премьер-министр сказал: «Дорогие мецаморцы, несмотря на то, что это энергетический город, у вас в аудитории холодно. Во-вторых, я специально не выступаю с длинной речью, чтобы за мной вы не сказали, что я испортил вам праздничный день… Я постарался ответить на ваши вопросы. Поздравляю вас с праздником, желаю хорошего настроения».

Премьер-министр пообещал жителям Армавирской области инвестиции на сумму в 85 миллионов долларов, создание около трех тысяч рабочих мест.

В ответ на жалобы избирателей о низком уровне пенсий и заработной платы Карен Карапетян сказал, что не может давать популистских обещаний, но пообещал, что они будут работать «каждый день, каждый час» для улучшения ситуации.

После настойчивых попыток Радио Азатутюн удалось получить ответ от премьер-министра по поводу скандальной ситуации вокруг участия группы «Реинкарнация» в предвыборном видеоклипе Республиканской партии Армении. Отметим, что видеоклип вызвал волну критики на странице группы в Facebook. Поклонники критикуют членов группы за их участие в кампании РПА. На вопрос о том, в чем он находит причину такого недовольства, Карен Карапетян ответил так: «Мы крайне политизированы. Это просто была хорошая музыка. Будьте здоровы. Поздравляем вас с праздником».