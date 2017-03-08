Эгине Бишарян: «Я солдат Артура Багдасаряна»

Лидеры партии «Армянское возрождение» сегодня встретились с женщинами, поддерживающими партию.

Лидер партии Артур Багдасарян на встрече признался, что женщины имеют большое влияние на него.

«Посмотрите, я сижу рядом с двумя женщинами, и обе мне подсказывают разные идеи... Я всегда нахожусь под влиянием женщин: в семье, в моем окружении... Конечно же, в хорошем смысле, в плохом смысле женского влияния не бывает», - отметил Артур Багдасарян, в политике подчеркнув роль женщин, которые привносят в нее «гармонию и толерантность».

После поздравлений по случаю 8 марта Артур Багдасарян представил 30 шагов, которые, по словам лидера партии «Армянское возрождение», изменят Армению.

Зампредседателя партии Эгине Бишарян, в свою очередь, заявила, что она является «солдатом Артура Багдасаряна». Другим женщинам она посоветовала следовать ее примеру и делать так, чтобы их партия победила на предстоящих парламентских выборах.

«Наша армия велика, мы сильны и будет стоять рядом с умным, образованным, многоопытным политическим деятелем Артуром Багдасаряном, потому что это дает нам возможность… менять нашу жизнь, наше будущее, социальное положение наших семей», - в своей речи подчеркнула Эгине Бишарян.