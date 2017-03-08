Серж Саргсян: То, что говорит Алиев, - это шантаж, а не компромисс

Президент Армении призывает Париж, Москву и Вашингтон показать Азербайджану, какую цену заплатит одна из сторон карабахского конфликта в случае начала войны.

«Существует угроза новой войны, пока Азербайджан не убедился в том, что проблема не имеет военного решения», - заявил Серж Саргсян, утверждая, что президент Азербайджана Ильхам Алиев срывает попытки мирного урегулирования. «Он говорит, что не начнет войну, если Армения выполнит свои обязательства. Я говорю, это - шантаж, а не компромисс», - в преддверии визита в Париж информационному агентству «Франс-Пресс» заявил президент Армении.

«В общественном восприятии в Армении возобновление военных действий – это вопрос времени, возможно, дело нескольких недель или месяцев, поэтому главнокомандующий вооруженными силами и министр обороны должны быть готовы к войне, которая может начаться завтра», - заявил Серж Саргсян, одновременно подчеркнув, что не думает, что возобновление войны – это вопрос ближайшего будущего, но, тем не менее, отметив, что ничего не исключает.

В интервью французскому информагентству президент Армении в очередной раз выразил озабоченность по поводу российских поставок оружия Азербайджану на миллиардные суммы. «Мы это принимаем с сожалением, потому что Россия является нашим стратегическим партнером», - отметил Серж Саргсян.