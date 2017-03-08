Заруи Постанджян создает новую политическую силу

Оппозиционный депутат Заруи Постанджян, которая недавно покинула ряды партии «Наследие», собирается представить новую политическую платформу для создания новой партии в стране. Об этом она заявила на сегодняшней пресс-конференции.

По ее словам, наряду с решением других насущных проблем Армении, целью новой политической силы будет включение рассеянных по всему миру армян в политическую жизнь Армении.

«Те, кто находятся за границей, могут участвовать в выборах только приехав в страну, потому что в зарубежных странах избирательных участков не открывается. Они также не имеют возможности осуществить свое право посредством электронного голосования», - отметила Постанджян.

«Много говорилось о том, как мы можем привлечь возможности наших соотечественников в вопросе развития Республики Армения. Но одновременно им не даются политические права. Между тем, политические и гражданские права являются тем базисом, посредством которого наши соотечественники не только примут участие в нашей политической жизни, но и произведут инвестиции в Республике Армения и будут способствовать развитию нашего государства», - добавила депутат.

По словам Постанджян, за последние 25 лет ни одна политическая сила не предложила решения для восполнения этого пробела. Она подчеркнула, что новая политическая платформа будет направлена на решение этой задачи.