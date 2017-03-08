Президент Армении поздравил женщин по случаю праздника

Пресс-служба президента Армении Сержа Саргсяна сегодня опубликовала поздравительное послание главы государства, адресованное женщинам, по случаю Международного женского дня 8 марта.

В послании, в частности, говорится:

«День 8 марта сегодня у нас, действительно, приобрел статус праздника. Он является ещё одним прекрасным поводом выразить нашу любовь и восхищение, нашу благодарность и преданность по отношению к окружающим нас женщинам и девушкам.

Мы всячески стимулируем более активное вовлечение женщин в общественную жизнь нашей страны. Мы убеждены, что женщины Армении имеют большой, еще полноценно не выявленный, потенциал, который должен быть воплощен в жизнь в самых разных областях. Сегодня очевидно, что кроме считающихся у нас традиционными сфер, каковыми являются образование и здравоохранение, женщины начали играть серьёзную роль в предпринимательстве, в журналистике, в управлении, в высоких технологиях, в судебной и других сферах, включая Вооруженные силы Республики Армения. Не сомневаюсь, что вы разовьёте существующие успехи и по достоинству займёте ещё большее место также и в политической жизни.

Дорогие женщины,

Наряду с этим, вы остаётесь столпом традиционной семьи, составляющей основу нашего народа, остаётесь поддержкой и опорой своих мужей, ангелами хранителями своих детей, нежными сёстрами своих братьев и невестами защищающих вашу честь на границе юношей.

Вновь поздравляю вас с этим светлым весенним праздником. С особой благодарностью поздравляю солдатских матерей, чьи сыновья сейчас служат в армии.

Желаю вам счастья и всяческих благ».