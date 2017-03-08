Предвыборная программа Компартии вызвала недоумение среди ЛГБТ-сообщества Армении

Положение предвыборной программы Коммунистической партии Армении, согласно которому партия готовится «бороться против гомосексуализма, трансгендеров», вызвало недоумение среди ЛГБТ-сообщества страны.

Председатель занимающейся защитой ЛГБТ-сообщества общественной организации «Необходимость в информации и знаниях» (PINK Армения) Нвард Маргарян советует коммунистам вспомнить еще времена Ленина.

«Если мы сравним идеологию Коммунистической партии с нынешними выражениями, то найдем много противоречий. В частности, они хотят сказать, что в 1922 году основатель Коммунистической партии Ленин декриминализировал гомосексуализм в Советском Союзе, тогда как во многих европейских странах гомосексуализм по-прежнему считался уголовным преступлением», - отметила Маргарян.

Отметим, что в дальнейшем за гомосексуализм в Советском Союзе была введена уголовная ответственность.

Руководитель организации «PINK Армения» также отметила, что коммунисты хотят развивать науку. Между тем, многие ученые были гомосексуалистами: «Если мы хотим придать импульс развитию науки, не будет ли в таком случае борьба против ученых-гомосексуалистов, которые живут в Армении и совершают многочисленные открытия, способствовать их эмиграции? Надо помнить историю Алана Тьюринга, который был гомосексуалистом, и благодаря чьему важному открытию Коммунистическая партия смогла выиграть Вторую мировую войну».

По словам Нвард Маргарян, такое явление еще раз свидетельствует об отсутствии законодательного поля. «Еще раз хочу подчеркнуть важность принятия закона против дискриминации, который помог бы предотвратить подобные явления во время избирательной кампании», - отметила она.

Координатор программ организации, армянин Каил Хандикян, который переехал в Армению год назад, и утверждает, что уже один раз стал жертвой дискриминации, считает абсурдом преследование невинных людей. По его словам, власти обязаны защищать права всех людей одинаково: «Для меня, как для армянина, возвратившегося на свою историческую родину, важно, чтобы права всех были защищены, чтобы каждый человек, который приезжает в Армению, был уверен и знал, что его права защищены».

Трансгендер Эван считает, что идти в парламент с такой программой в 21-м веке является безграмотностью. «Для меня такой призыв кажется очень глупым, поскольку представители ЛГБТ являются частью нашего общества, и мы вольно или невольно каждый день имеем с ними дело. Призыв к борьбе против любой группы людей, на мой взгляд, является ненормальным».

Лидер списка кандидатов Коммунистической партии Армении Вазген Сафарян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что они полны решимости бороться против гомосексуализма, как это и было заявлено в начале избирательной кампании: «Последовательно бороться с различными новыми явлениями в Республике Армения, против гомосексуализма, однополых браков, трангендеризма, другими проявлениями, чуждыми менталитету и традициям нашего народа».

В то время, как представители ЛГБТ-сообщества считают положение программы Коммунистической партии Армении «словом ненависти», из Центральной избирательной комиссии Радио Азатутюн заявляют, что обзор предвыборных программ партий не входит в их компетенцию.