Порчу плакатов блока «Елк» зафиксировали также наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ

На третий день агитационной кампании по выборам в парламент Армении плакаты блока «Елк», вывешенные на центральных улицах города Ванадзор, были повреждены и разорваны. Начальник центрального штаба блока в Ванадзоре Крист Марукян утром опубликовал видео, на котором ясно видно, как два молодых человека умышленно повреждают плакаты.

Кстати, в основном были повреждены плакаты с изображением Эдмона Марукяна, возглавляющего список блока «Елк» и выдвинутого по рейтинговому списку по избирательному округу №9. Крист Марукян не исключает, что некоторые просто попытались таким образом «оказать медвежью услугу».

«Если в ближайшие дни подобная практика прекратится, мы поймем, что это была частная инициатива, которую не приветствовали, но если подобные случаи продолжатся, значит, это осуществляется по специальному приказу», - сказал Крист Марукян.

В беседе с Радио Азатутюн он отметил, что они обратились в правоохранительные органы. Случившееся зафиксировали и представители наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ. Крист Марукян также отметил, что с учетом подобных случаев в прошлом у них есть некоторые подозрения и предположения относительно того, кто мог это сделать, но они продолжат предвыборную кампанию, а это дело пусть расследуют правоохранители.

«В прошлом подобное уже случалось, и я уже отметил, что этот образ действий похож на образ действий ближайшего окружения Республиканской партии, но мы также слышали разного рода призывы с разных сторон, следовательно, оставим это правоохранителям, они раскроют это, и мы узнаем, кто это сделал», - сказал Марукян.

Порчу предвыборных плакатов блока «Елк» осудил на своей странице в Facebook также мэр Ванадзора Мамикон Асланян, в частности, отметив, что «ни одна уважающая себя сила не заинтересована вести политическую борьбу подобными дешевыми методами».

В связи с этим случаем также последовала реакция Центральной избирательной комиссии, которая напомнила, что в период ведения агитации преднамеренная порча агитационных плакатов наказывается штрафом от 50-кратного до 100-кратного размера минимальной заработной платы.

Территориальная избирательная комиссия №23 сегодня обратилась в управление полиции Лорийской области с просьбой в случае наличия информации о лицах, повредивших агитационные плакаты блока партий «Елк», предоставить их комиссии с целью осуществления производства по привлечению к административной ответственности.