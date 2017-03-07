Блок «Конгресс-НПА» превратит «массовую эмиграцию в массовую иммиграцию»

Сегодня в Егварде блок «Конгресс-НПА» провел встречу с избирателями у офиса, расположенного возле здания мэрии.

На встречу пришло около двух десятков граждан. Представители блока отметили, что в случае победы на выборах они на 25 процентов снизят тарифы на газ и электроэнергию, утверждая, что данный подсчет они берут «не из воздуха».

Зампредседателя партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян раскритиковал государственные институты Армении, заявив, что сегодня они не являются «инструментом развития».

«Государственные институты занимаются грабежом граждан, используя свои монопольные привилегии», - отметил представитель оппозиционного блока.

По словам Зурабяна, блок «Конгресс-НПА» превратить «массовую эмиграцию в массовую иммиграцию».