ОРО: «У нас есть видение, которое может поставить Армению на ноги»

В Иджеване сегодня стартовал митинг блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО).

В митинге участвуют бывший министр иностранных дел Армении, лидер партии «Единение» Вардан Осканян, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян и заместитель председателя партии «Наследие», член блока ОРО Армен Мартиросян.

На митинге не присутствует лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян, он все еще находится за пределами Армении.

«У нас есть видение, которое может поставить Армению на ноги и развивать ее», - в начале митинга заявил Армен Мартиросян.