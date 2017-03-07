Царукян: Жителям приграничной зоны нужно дать привилегии

В приграничном селе Берд Тавушской области Армении стартовала избирательная кампания блока «Царукян». На сегодняшнем митинге также присутствовал лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

В своем выступлении Царукян сказал, что сам является выходцем из рабочей семьи, а поэтому знает цену людям, понимает их проблемы и знает пути их решения.

«Я ни в чем не нуждаюсь: ни в чине, ни в деньгах. Но я не могу сидеть сложа руки, а хочу участвовать, оказывать поддержку», - заявил Царукян.

По убеждению лидера партии «Процветающая Армения», сегодня жителям приграничных районов необходимо внимание и привилегии.

В отличие от третьего номера общегосударственного списка блока «Царукян» Наиры Зограбян, Царукян не стал объявлять день предстоящих выборов 2 апреля днем смены власти. Более того, по его словам, не нужно думать о смене власти. Царукян призвал собравшихся отдать свой голос за ту политическую силу, которую они предпочитают, тем не менее, добавив, что Армения не сможет развиваться без программы, предложенной партией «Процветающая Армения».

Блок «Царукян» сегодня проведет митинг также в городе Ноемберян.