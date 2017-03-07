Главы правительств Армении и России встретились в Бишкеке

Премьер-министры Армении и России, Карен Карапетян и Дмитрий Медведев, обсудили во вторник в Бишкеке на полях заседания Евразийского межправительственного совета проект создания двустороннего инвестиционного фонда.

«Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время январского визита Карапетяна в Российскую Федерацию, в частности проект создания армяно-российского инвестиционного фонда, возможности привлечения российских компаний в свободную экономическую зону в Мегри на армяно-иранской границе, вопрос поставок сельхозтехники», -говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов армяно-российской экономической повестки. Главы правительств подтвердили готовность продолжить работы над расширением союзнических отношений в двустороннем формате и активизировать торгово-экономические отношения рамках Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Между тем, в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе премьер-министр Армении Карен Каряпетян заявил, что потенциал интеграции, который предполагает ЕАЭС, пока не используется странами-участницами организации в полной мере.

Заседание прошло в госрезиденции «Ала-Арча» в пригороде столицы Киргизии. В нем также приняли участие председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян.