Обзор прессы за 7 марта

Газета «168 жам» пишет: «Первые два дня избирательной кампании еще раз показали то, что предстоящие выборы будут борьбой между деньгами и еще более крупными деньгами. Предвыборные ролики, плакаты и другие атрибуты со своей роскошью или скромностью лишний раз доказывают это. А в ближайшие дни станет ясно, смогут ли политические силы от формы перейти к содержанию, или же от всей избирательной кампании останется лишь красочная реклама».

В газете «Чоррорд ишханутюн» читаем: «Республиканская партия Армении (РПА) стремиться к интеллектуальной Армении, а для этого в аспирантуре места по госзаказу постоянно сокращаются, а основным занятием вузов является разведения «сакуликов». Но это замкнутый круг. Ведь для того, чтобы сделать страну интеллектуальной, нужно иметь политическую власть, а для того, чтобы иметь власть нужно подтасовывать голоса. А для подтасовки голосов нужна не активная и образованная молодежь, а нужны «сакулики»».

Газета «Айкакан жаманак» пишет об экономическом блоке предвыборной программы РПА, который, в частности, включает в себя обеспечение честной конкуренции и борьбу с протекционизмом: «С каких это пор в Армении нет условий для честной конкуренции? Могут ли высокопоставленные члены РПА публично привести хоть один пример, когда равные условия конкуренции были бы нарушены? СМИ регулярно пишут об отсутствии конкуренции в таких сферах, как импорт сахара, бананов, жидкого топлива и многих других, но высокопоставленные члены РПА чуть ли не расстреливают журналистов за это. Так кто же решил включить такое положение в программу РПА?»