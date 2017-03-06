Стратегия АРФД состоит в том, что «недовольство народа должно быть полностью устранено»

Радио Азатутюн побеседовало с руководящим членом АРФ «Дашнакцутюн», главой парламентской фракции партии Арменом Рустамяном.

Накопившиеся в Армении проблемы носят комплексный характер, заявил Рустамян.

На замечание о том, что в нынешней предвыборной программе партии, в отличие от предыдущих, нет обещаний в виде конкретных цифр, и на вопрос, чем это обусловлено, Рустамян ответил, что обращаться к отдельным сферам с конкретными цифрами нецелесообразно, потому что не исходит из стратегии партии.

«Наша стратегия состоит в том, что «недовольство народа, которое накопилось за столько лет, должно быть полностью устранено. Мы видим причины, вызывающие это недовольство, мы уже их устранили… Остается реализовать в Армении уже то, что существует в мировом передовом опыте. Я уверен, что в мы в этом случае найдем наилучшие решения всех проблем в экономике, социальных вопросах. Поэтому говорить какими-то цифрами в данном случае, для этого подхода не столь существенно».

Представитель АРФД не согласился с замечанием о том, что в предыдущей предвыборной программе партии есть множество обещаний, которые не были выполнены: «Наоборот, я Вам предложу взять ту главу нашей предыдущей программы, которая касается вопросов построения современного, демократического, национального государства… почти 80 процентов этих вопросов были решены. Мы сказали, что должны перейти к парламентской системе, и перешли. Мы сказали, что должна быть пропорциональная избирательная система, и перешли, сказали, что должна быть сформирована единая система оппозиция-власть, и сделали».