Роберт Кочарян: «Это будет война кошельков в атмосфере хамства»

Бывший президент Армении Роберт Кочарян сегодня подверг резкой критике выборы по так называемым рейтинговым спискам, подчеркнув, что «это будет война кошельков в атмосфере хамства».

«Я давно обещал выступить с интервью, хоть и не видел оснований для того, чтобы сказать хоть что-нибудь воодушевляющее. Честно говоря, в течение прошедших нескольких дней я пытался что-то написать и ответить хотя бы на самые актуальные вопросы. Но мое внутреннее сопротивление оказалось настолько сильным, что я прекратил работу над интервью. Имея полное представление о сложившихся реалиях, у меня нет никакого желания комментировать сегодняшние политические процессы, а тем более – участвовать в них», - согласно неофициальном сайту второго президента Армении, 2rd.am, отметил Кочарян.

«Продолжаю считать конституционные изменения 2015 года большой ошибкой с долгосрочными негативными последствиями для Армении. Новый избирательный кодекс с его системой рейтингового /территориального/ голосования станет катализатором для самых негативных проявлений, свойственных нашей избирательной системе. По сути, логика мажоритарных выборов будет очевидно доминировать над пропорциональной. Межпартийное соперничество отодвинуто на задний план межличностной борьбой, что сводит на нет расхваленные преимущества предвыборных баталий в условиях парламентской модели. Таким образом, на этих выборах идеологическая борьба не будет иметь какого-нибудь значения. Опубликованные территориальные списки – лучшее тому подтверждение. Это будет война кошельков в атмосфере хамства. Тем более, что множество избирателей оказались в таком тяжелом социальном положении, что, по всей вероятности, не смогут отказаться от денег и, наверное, примут участие в аукционе голосов. К сожалению, нетрудно догадаться, к чему приведет все это», - подчеркнул бывший глава государства.

Между тем, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении, зампредседателя Национального Собрания Эдуард Шармазанов в беседе с Радио Азатутюн заявил, что «идеи второго президента Армении не меняют мнения республиканцев об Избирательном кодексе».

По словам Шармазанова, реформированный Избирательный кодекс, который стал реальностью в результате соглашения между оппозицией и властью, дает прекрасную возможность организовать демократические выборы.

«Мы ожидаем исключительно идеологическую борьбу, программное соперничество, и пусть народ выберет те политические силы, которым он доверяет, и чьи программы он одобрит», - отметил пресс-секретарь правящей партии.

«А остальные, в том числе второй президент, имеют право представить свою точку зрения», - добавил Эдуард Шармазанов.