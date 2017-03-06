Вардан Осканян: «Показавшие такие результаты власти не могут даже мечтать о победе»

На предстоящих парламентских выборах каждая политическая сила будет, конечно же, пытаться победить, «но все зависит от того, какие средства будут использоваться для победы». Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил член предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян», лидер партии «Единение», бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

«Судя по результатам, Республиканская партия Армении вообще не имеет шансов на победу, потому что так диктует логика. В мире есть много различных примеров. Власти, которые показали такой результат, вообще не могут даже мечтать о победе», - заявил Осканян в эфире воскресной аналитической программы Радио Азатутюн, в качестве примера приведя Францию, где действующий президент Франсуа Олланда даже не выставил свою кандидатуру на предстоящих в этой стране президентских выборах.

Отметим, что в день официального старта предвыборной кампании, 5 марта, лидер Республиканской партии Армении, президент Серж Саргсян заявил, что на предстоящих 2 апреля парламентских выборах победит правящая партия.