Ашотян: «Мы хотим проводить кампанию, говоря о будущем Армении»

«Мы хотим проводить кампанию, говоря о будущем Армении», - заявил заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян в беседе с Радио Азатутюн.

По его словам, партия так и начала свою предвыборную агитацию. «Надеюсь, так и продолжим», - отметил Ашотян.

«Мы не хотим превращать предвыборную кампанию в борьбу компроматов или проблем, основанную на прошлых ошибках или хороших воспоминаниях, потому что, если мы углубимся в прошлое, если поддадимся этому искушению, которое нам пытаются навязать некоторые оппозиционные деятели,… то это не будет формулой развития», - заявил Ашотян в эфире воскресной аналитической программы Радио Азатутюн.