В Армении стартовала предвыборная кампания

Сегодня, 5 марта, в Армении официально стартовала предвыборная кампания.

Парламентские выборы пройдут в стране 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году.

В выборах участвуют девять политических сил, среди которых пять партий и четыре блока – Республиканская партия Армении, Коммунистическая партия, АРФ Дашнакцутюн, партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», а также блоки «Елк» («Выход»), «АНК-НПА», «Оганян-Раффи-Осканян» и «Царукян».