Алик Саргсян: Драка в Арташате не имеет отношения к РПА

Сегодня перед избирательным штабом правящей Республиканской партии Армении (РПА) в Арташате произошла драка с применением оружия. В драке участвовал сын водителя председателя Араратского территориального Совета РПА, бывшего начальника полиции Алика Саргсяна. Об этом Радио Азатутюн сообщил сам Алик Саргсян.

Алик Саргсян заверил, однако, что инцидент не имеет ничего общего с предстоящими парламентскими выборами.

«Сын моего водителя не имеет никакого отношения к офису, к партии», - заявил он. По словам Алика Саргсяна, он по телефону поспорил с кем-то из-за девушки. «После этого тот парень пришел сюда, недалеко от офиса партии, около Дома культуры произошла драка, которой занимается полиция», - добавил бывший начальник полиции.

На замечание корреспондента Радио Азатутюн о том, что, по некоторым сведениям, другой стороной конфликта были сторонники рейтингового кандидата от РПА Араика Григоряна под руководством человека, известного под кличкой «Гази Гарик», Алик Саргсян ответил: «Я не знаю, кто это. Для меня это не имеет значения. Произошел инцидент, пусть этим занимается полиция. Для меня важно одно: он не имеет никакого отношения к партии и к избирательному процессу. Это была личная ссора из-за девушки».

В публикациях в связи с происшествием указывает на то, что во время драки использовалось огнестрельное оружие. В этой связи бывший начальник полиции отметил: «Если и был выстрел, то это был выстрел из газового пистолета. У этого парня нет какой-либо травмы. Его зовут Людвиг, я его знаю, он является сыном моего водителя. Сейчас он находится в полиции, он сам явился».

В беседе с Радио Азатутюн начальник областного отделения полиции Арарата, полковникСеван Кочарян отметил, что в связи с инцидентом в местном полицейском участке находятся двое. По утверждению полковника полиции, инцидент не имеет отношения к выборам. Он, однако, отказался сообщить подробности: было ли возбуждено уголовное дело, кто находится в отделении полиции, есть ли пострадавшие и так далее.

«Подрались два молодых человека из-за девушки, - заявил представитель полиции: - Телесных повреждений нет, была легкая потасовка. Оружие у нас, был выстрел из пневматического пистолета».