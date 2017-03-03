И Сейран Оганян, и Гагик Царукян начнут избирательную кампанию с Тавуша

Бывший министр обороны Сейран Оганян начнет стартующую с воскресенья избирательную кампанию по выборам в парламент с приграничных сел Чинари и Берд Тавушской области, придавая важность приграничным населенным пунктам.

Кстати, до поездки в Тавуш представители возглавляемого Оганяном блока «Оганян-Раффи-Осканян» в воскресенье посетят военный пантеон «Ераблур» и парк Победы в Ереване, а затем в кинотеатре «Москва» представят предвыборную программу блока.

Примечательно, что избирательную кампанию с Тавушской области начнет и Гагик Царукян. Однако, как в беседе с Радио Азатутюн отметил член блока «Оганян-Раффи-Осканян» Степан Маркарян, они найдут способы не мешать друг другу.

«Тавушская область - приграничная зона, там бывают выстрелы, и, учитывая наше внимание и беспокойство в связи с этими явлениями, мы решили начать с Тавушской области», - сказал Маркарян.

Что же касается блока «Царукян», то член блока, глава парламентской фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян в беседе с Радио Азатутюн отметила, что в каждой области будут работать 10 агитационных групп, по завершении двухдневных встреч в каждой области они организуют большой митинг, в котором уже примет участие руководитель блока Гагик Царукян.

Карен Карапетян будет проводить агитацию РПА в нерабочие часы и в нерабочие дни

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) начнет свою избирательную кампанию в воскресенье с Республиканского стадиона имени Вазгена Саргсяна. Кстати, отметим, что в агитационной кампании РПА на этот раз главную роль будет играть премьер-министр Карен Карапетян. Однако, как в беседе с Радио Азатутюн отметил заместитель председателя правящей партии Армен Ашотян, они спланировали такой график агитационной кампании, который позволит премьер-министру совмещать официальные полномочия с предвыборными визитами.

«Ни в рабочие часы, ни в рабочие дни, премьер-министр страны не будет вести агитационную кампанию РПА, не нарушая закон, а в рабочие часы он будет заниматься повседневной деятельностью в качестве главы правительства», - сказал Ашотян.

Кстати, возглавляемая Сержем Саргсяном правящая партия назвала свой предвыборный сайт Lovearmenia, как объяснил Армен Ашотян, они тем самым показывают, что будут работать, любя страну.

«Армения - любовь моя», «Любовь моя - Армения» - кто как хочет пусть переводит, но содержание именно такое: мы работаем и будем работать во имя будущего нашей страны и, любя нашу страну», - сказал зампред РПА.

На вопрос взаимна ли любовь РПА к народу, Ашотян ответил: «Будем ждать результатов 2 апреля и зафиксируем их».

Вопрос участия Тер-Петросяна в агитационной кампании пока не уточняется

Что касается первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который возглавляет список блока «АНК-НПА», то пока не ясно, будет ли он участвовать в традиционной агитационной кампании. Зампред АНК Левон Зурабян отметил, что Тер-Петросян начал свою предвыборную кампанию еще 17 декабря, когда на съезде партии заявил о лозунге «Мир, примирение, добрососедство». Кстати, этот лозунг и сегодня лежит в основе предвыборной программы блока «АНК-НПА».

«Левон Тер-Петросян будет делать то, что необходимо, чтобы донести наш мессидж», - в беседе с Радио Азатутюн сакзал Зурабян.

Оппозиция заявляет о давлении

Кстати, в преддверии избирательной кампании оппозиционные силы заявляют о давлении, раздаче взяток и других нарушениях.

В частности, член блока «Оганян-Раффи-Осканян» Степан Маркарян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что о наличии коррупции говорит тот факт, что тысячи людей выписываются с одного места жительства и прописываются в другом.

Он также поднял вопрос давления на их кандидатов. «Я также добавил бы повсеместные давления на других кандидатов либо на их родственников», - сказал Маркарян, пояснив, что порой родственников кандидатов ставят перед выбором: либо они лишатся работы, либо их родственник снимет свою кандидатуру.

На вопрос осуществляет ли это давление власть, представитель блока «Оганян-Раффи-Осканян» ответил, что в ближайшие дни они заявят об этом, если это давление продолжится.

В связи с сигналами о раздаче взяток АНК собирается обратиться в правительство, а также в Генпрокуратуру.

«Люди открыто говорят о том, что везде составляют списки, дают обещания о раздаче взяток», - отметил Левон Зурабян.