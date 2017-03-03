Блок «Елк» исключает поствыборное сотрудничество с РПА

Блок «Елк» («Выход») считает возможной коалицию со всеми участвующими в выборах силами, за исключением правящей Республиканской партии Армении (РПА).

«Не потому, то на политическом поле мы видим много близких по духу партнерских сил, а потому, что мы считаем, что если мы увидим, что в парламенте есть реальная возможность для осуществления смены власти в Армении, как обязательства, взятого перед общественностью, мы должны суметь оказаться там гибкими и во имя изменений пойти на эти шаги», - пояснил Никол Пашинян.

В то же время у возглавляемого Эдмоном Марукяном, Арамом Саргсяном и Николом Пашиняном блока есть еще оговорки касательно того, являются ли все силы, проводящие агитацию под оппозиционным флагом, на самом деле оппозиционными.

Блок «Елк» неоднократно высказывал критику, к примеру, в адрес блоков Сейрана Оганяна и Гагика Царукяна, выражая подозрения в том, что они скорее сформируют коалицию с правящей РПА, чем с оппозиционными силами.

«Мы исключаем формирование коалиции с Республиканской партией. Если сейчас они заявят, что и они исключают… Такое заявление сделал лишь блок «Елк»», - сказал Эдмон Марукян.

Лидер партии «Республика» Арам Саргсян еще должен посмотреть, кто действительно будет бороться против властей: «Взятки на выборах раздавались, и их раздавала не только Республиканская партия. И сейчас мы посмотрим. Есть много партий, которые заявляют, что являются оппозиционными, но у них есть собственные телекомпании, которые довольно нейтрально и довольно широко освещает властное крыло, у которого имеются серьезные материальные ресурсы. Если эти люди будут участвовать в выборах честно, не будут раздавать взятки, будут наряду с нашими доверенными лицами и членами комиссии на избирательных участках бороться против фальсификаций со стороны властей, мы посмотрим и обсудим, с кем какое будет сотрудничество».

Мишенью критики блока является Республиканская партия Армени, но представители блока не согласны, что не должны критиковать другие оппозиционные силы. Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян сказал: «Если мы увидим, что какая-то оппозиционная или неправящая сила составляет списки людей, чтобы раздавать взятки, должны ли мы об этом молчать? Естественно, нет».

Под лозунгом «Выбор, изменение, победа» лидеры блока «Елк» по отдельности проведут агитационную кампанию по всей Армении, а на заключительном этапе уже состоятся совместные митинги. Стартовые предвыборные условия блок считает неравными.

Эдмон Марукян указал на административный ресурс: «Возьмите декларацию Республиканской партии Армении и посмотрите, сколько зданий, строений имеет эта партия, начиная с сел Армении и заканчивая центром Еревана. И посмотрите, есть ли равные возможности у других политических сил».