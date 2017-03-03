Серж Саргсян не был включен в список кандидатов, «принимая во внимание озабоченность оппозиции»

Президент Армении Серж Саргсян не возглавляет избирательный список правящей Республиканской партии Армении на парламентских выборах 2 апреля, «принимая во внимание озабоченность, высказанную оппозицией относительно возможности использования административного ресурса в избирательном процессе».

Об этом глава государства заявил в интервью телекомпании «Евроньюс» в Брюсселе.

«Это также означает, что мы создаем возможности самовыражения в политике молодых людей. Вот уже 10 лет я лидер Республиканской партии, и я остаюсь в этом качестве», - отметил Серж Саргсян, не раскрывая подробностей своих политических планов.

Армения и Евросоюз завершили переговоры по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Это произошло в ходе визита президента Армении Сержа Саргсяна в Брюссель на этой неделе. Сделка должна быть подписана в мае.

Президент Армении Серж Саргсян в интервью «Евроньюс» обратился и к данной теме.

Евроньюс: Новое рамочное соглашение с Евросоюзом – это шаг назад или вперёд по сравнению с Соглашением об ассоциации, от которого Армения отказалась в 2013 году?

Серж Саргсян: Благодаря доброй воле обеих сторон, новое соглашение не так уж сильно отличается от предыдущего. Нет почти никакой разницы в политической части. Что касается экономической части, мы должны были избежать противоречий с нашими обязательствами в отношении Евразийского экономического союза, членом которого мы являемся.

Евроньюс: Россия возражала против Соглашений об Ассоциации ЕС с Арменией, с Украиной. Пришлось ли вам ослабить документ, чтобы он устраивал Россию?

Серж Саргсян: С самого начала переговоров мы понимали, что мы можем иметь и соглашение об ассоциации с ЕС, и тесной интеграции с Евразийским экономическим союзом. Русские никогда не говорили нам, что мы не сможем подписать такое соглашение. Они сказали нам, вы можете, если хотите, но тогда вы должны будете платить за энергетические поставки цену, которую устанавливает мировой рынок.

Евроньюс: Сможет ли в будущем Евразийский экономический союза стать ровней Европейскому Союзу?

Серж Саргсян: Я думаю, что пока слишком рано говорить о приближении к равному уровню. Лучше говорить о сотрудничестве между двумя этими блоками. Мы собственным примером показываем, что оно возможно.

Евроньюс: Что вы можете предложить Евросоюзу? Футболист Мхитарян – это хороший экспорт, а что еще?

Серж Саргсян: У нас есть много известных людей, как Генрих Мхитарян и шахматный мастер Левон Аронян, у нас есть олимпийские чемпионы, но мы можем быть полезны Евросоюзу экспортом нашей превосходной сельскохозяйственной продукции. Информационные технологии также очень быстро развиваются в Армении. Но прежде всего мы можем быть добрым соседом для европейцев, предсказуемым соседом.

Евроньюс: Армения также полагается на Россию в обеспечении своей безопасности. Видите ли вы альтернативу, например, в НАТО?

Серж Саргсян: Я только что встретился с Генеральным секретарем НАТО. Я пригласил его посетить Армению на торжества по случаю 25-летия нашего успешного сотрудничества. Мы не видим никакого противоречия между этим партнёрством и нашим союзом с Россией.

Евроньюс: Куда вы ведёте нынешнюю президентскую республику? Во что Армения превратится?

Серж Саргсян: Это будет желанная страна для каждого армянина. Я твёрдо убеждён, что парламентская модель более эффективна. Она обеспечивает лучшие возможности для государственного управления. Она даёт более широкие возможности для граждан и представителей гражданского общества участвовать в управлении страной. Мы также хотели бы создать условия, при которых у наших граждан было бы меньше причин для протестов, чем те, к которым они привыкли.