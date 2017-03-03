Сейран Оганян: «Если есть нарушения, пусть будет проведено расследование»

В беседе с Радио Азатутюн экс-министр обороны Армении, член предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» Сейран Оганян дал разъяснения в связи с заявлением премьер-министра Карена Карапетяна.

Отметим, что Карен Карапетян накануне заявил, что в дни апрельской войны в Карабахе топливо было плохого качества, в результате чего военная техника не работала.

«Насколько я понимаю, слова премьер-министра относятся к нынешним поставкам, и предпринимаются соответствующие меры для того, чтобы качество нынешних поставок соответствовало уровню… А за одно речь пошла о том, что из-за этого во время апрельской войны были случаи, когда техника была заполнена не тем топливом, которое было необходимо. Я считаю, что если есть такая информация, то они должны ею заниматься», - заявил бывший министр обороны.

«Я сам сторонник этого и настаиваю, чтобы это [расследование] было проведено и чтобы оно было проведено под контролем общественности. Но, насколько мне известно, речь идет о текущих поставках», - отметил Оганян, подчеркнув, что во время апрельской войны сведений о проблемах с топливом от командования Армией обороны не поступало.

«Во время апрельской войны дефицита в дизельном топливе не было. Если у них есть такая информация, я настаиваю: пусть проведут соответствующее расследование и при этом проинформируют общественность», - подчеркнул экс-руководитель оборонного ведомства Армении.