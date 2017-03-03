Серж Саргсян: Если Азербайджан доведет ситуацию до военной, мы используем все возможности нашего арсенала

Армянская сторона использует все возможности своего арсенала, если Азербайджан доведет ситуацию в Нагорном Карабахе до военной. Об этом в своей речи во время очередного сбора руководящего состава МИД и высокопоставленных армянских дипломатов в Ереване заявил президент Армении Серж Саргсян.

«Ереван и Степанакерт не хотят войны. Между тем, Баку уже давно на самом высоком уровне постоянно говорит о войне, увеличивает напряженность на линии соприкосновения, героизирует солдат, чьи так называемые «подвиги» считаются военными преступлениями», - подчеркнул глава армянского государства.

«Если Азербайджан продолжит в том же духе и доведет ситуацию до военной, то для обеспечения безопасности народа Арцаха (ред: Нагорного Карабаха) мы, не размышляя ни секунды, используем все возможности нашего арсенала. Сегодня основным фактором сдерживания крупномасштабной войны в регионе является армянский солдат, который стоит твердо и ясно понимает, за что борется и какую задачу решает», - подчеркнул Серж Саргсян.