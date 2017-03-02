Интерпол отклонил запрос Азербайджана об объявлении в международный розыск посетивших Карабах ученых

На основании действий армянского, испанского и британских ученых, с 2002 года проводящих археологические раскопки в селе Азох Нагорного Карабаха, прокуратура Азербайджана в феврале этого года возбудила уголовное дело. Ученые обвиняются по признакам ряда статей Уголовного розыска Азербайджана – нарушение международных гуманитарных норм во время конфликта, разграбление предметов, имеющих особую ценность, нарушение авторских или смежных прав, общественные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение государственной границы Азербайджана.

По заверению руководителя бюро Интерпола в Армении Ара Фиданяна, генеральный секретариат организации, сочтя обоснованным разъяснение армянского бюро, обратился к государствам-членам, проинформировав их о том, что в объявлении в розыск указанных ученных нет необходимости.

«А обоснование было таким, что эта территория, естественно, не считается территорией Азербайджана, более того, статья их Уголовного кодекса касается территории, находящейся под контролем Азербайджана, что совсем не так [в случае Карабаха]. Другое наше обоснование состояло в том, что в деятельности ученых не было никакого политического подтекста», - сказал Фиданян в беседе с Радио Азатутюн.

По его утверждению, Азербайджан попытался использовать Интерпол для решения политических вопросов, что, по уставу организации, запрещено.

В том, что вопрос имеет политический подтекст, убежден и один из оказавшихся мишенью Азербайджана ученых – сотрудник Института молекулярной биологии Национальной академии наук Армении Левон Епископосян. «В конце концов, есть политический подтекст, то есть это усиливает положение Арцаха, Арцах выступает не только как защищающееся государство, но также как созидающее государство, где проводятся работы мирового уровня», - сказал армянский ученый.

Научная группа была в центре внимания Азербайджана и раньше. Об археологических раскопках в Азохской пещере исследовательская группа опубликовала книгу, против которой представитель Азербайджана выступил с трибуны ПАСЕ. «Что не получило никакого ответа со стороны наших армянских депутатов. Знаете, чувствуешь себя в этом положении немного беззащитно, если представители твоего государства не встают на твою защиту», - продолжил Левон Епископосян.

Радио Азатутюн побеседовало также с работавшим в Нагорном Карабахе и ставшим мишенью Азербайджана испанским ученым Йоландой Фернандес Халво. Исследователь Национального научного музея естествознания Испании сказала, что пока воздержится от комментариев. Не ответила она и на вопрос о том, посетит ли вновь Нагорный Карабаха. А в беседе со своим коллегой Левоном Епископосяном ученые выразили озабоченность. «Они обеспокоены тем, что сегодня, в 21 веке, все еще есть политики, есть государства, которые пытаются преследовать людей, которые просто выполняют свою работу», - сказал Епископосян.

Армянский ученый подчеркивает, что проделанная ими работа в Карабахе вне политики и национальности. «Если бы это было связано с одним этносом либо с какой-то культурой, возможно, подобные подозрения и возникли бы, но это всемирная [история]… 100 тысяч лет назад здесь даже человек разумный не жил».

По сообщению Интерпола, Армения представила объяснение также в связи с тремя депутатами Европейского парламента, наблюдавшими за референдумом по Конституции в Нагорном Карабахе, хотя Азербайджан всего лишь выразил намерение объявить их в международный розыск.

По оценке пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, обвинения Азербайджана являются сфабрикованными и ложными и не имеют никаких перспектив.

«Не думаю, что как по делу Лапшина, так и по этому делу Азербайджан что-либо выиграл, наоборот, пострадал и без того очень низкий авторитет Азербайджана. А посещения Арцаха как были, так и продолжатся и увеличатся», - сказал Радио Азатутюн Балаян.

По заверению Левона Епископосяна, присутствие в группе испанского ученого Йоланды Фернандес Халво и британского ученого Тани Кинг еще обсуждается в научных учреждениях последних, однако уже точно, что международная научная группа не прекратит раскопки в Нагорном Карабахе.