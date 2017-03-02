Причиной поножовщины в Масисе являются «выборы»

Состояние здоровья активиста партии «Процветающая Армения» (ППА) Абрама Адамяна, которого вчера в селе Саят-Новая ударили ножом, хорошее. Об этом Радио Азатутюн сообщил исполнительный директор медцентра «Эребуни» Микаел Манукян.

Полиция арестовала подозреваемого, который, как утверждают родственники пострадавшего, является сторонником правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Жена пострадавшего Гаяне Григорян в беседе с Радио Азатутюн представила подробности инцидента: «Его позвали, увели в какое-то место в селе, а затем мы услышали, что его ударили ножом и увезли в больницу. Рана была очень глубокая, нож вонзили и внутри прокрутили, кишки в четырех местах проткнули. А причиной стали эти выборы... основное столкновение в том, что у них было столкновение с теми незнакомыми людьми».

Глава села Саят-Нова, член ППА Размик Алавердян также в основе произошедшего видит исключительно политические мотивы.

Между тем, родные подозреваемого утверждают, что и Абрам Адамян, и ударивший его являются сторонниками РПА.

Кстати, к какой партии на самом деле принадлежит пострадавший, у него дома тоже точно не знают.

Вчера, спустя несколько часов после инцидента, губернатор Араратской области Арамаис Григорян сказал Радио Азатутюн, что по дошедшим до него сведениям, пострадавший и ударивший его ножом находятся в дружеских связях.

Однако жена пострадавшего опровергла дружеские связи с другой стороной.