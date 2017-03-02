Наира Зограбян: Зачинщиком был Мурад Мурадян

В беседе с Радио Азатутюн руководитель парламентской фракции партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что зачинщиком инцидента в Масисе был депутат-республиканец Мурад Мурадян и члены его команды.

«Во всяком случае, официально подтверждено, что члена нашей команды ударили ножом. Мурад Мурадян является активным сотрудником штаба РПА. Это понятно, двух мнений быть не может», - отметила Наира Зограбян.

Абрам Адамян, которого вчера ударили ножом в селе Саят-Нова Араратской области Армении, по словам Зограбян, является одним из ответственных блока «Царукян» в данной общине.

Пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов в беседе с журналистами заявил: «Мурад Мурадян отрицает, что причастен к инциденту. Будет следствие, существует презумпция невиновности... Наира Зограбян не Папа Римский, чтобы мы принимали все ее слова. Наира Зограбян – уважаемая коллега, она выразила свое мнение, правоохранительные органы тоже скажут… Мы же говорим, что каждый инцидент нужно расследовать, а виновные должны быть наказаны».

По убеждению Наиры Зограбян, в качестве наказания Мурад Мурадян должен быть выведен из предвыборной борьбы: «Тогда другие «гладиаторы» также сделают выводы… Иначе эта атмосфера безнаказанности будет продолжаться».

Шармазанов же считает, что все следует делать в соответствии с законом. «Существует закон, есть судебная власть, правоохранительные органы, которые должны заниматься этим. А за ухо дерет только отец сына», - отметил он.