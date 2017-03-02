Обзор прессы за 2 марта

Газета «Жоговурд» считает примечательным визит министра иностранных дел Армении и членов центрального аппарата МИД в Степанакерт на фоне напряженности на границах: «На этом этапе, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляют о том, что единственным способом избежать военных действий является возобновление переговоров, а Азербайджан, по сути, не хочет делать для этого даже минимальных шагов, становится очевидным, что есть необходимость в мобилизации всего потенциала армянской дипломатии. И в этом плане ожидалось, что помимо похвалы работы друг друга и взаимных лестных высказываний, Эдвард Налбандян и Бако Саакян выступят с более предметными заявлениями и инициативами».

Газета «Жаманак» пишет: «Посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что борьба с коррупцией является очень трудным делом, и иногда требует шагов против довольно влиятельных лиц. Он напомнил, что коррупция грозит не только развитию Армении, но и ее национальной безопасности. Подходы США к проблемам коррупция для властей Армении не являются обязательными к исполнению. Тем не менее, ясно, что именно эта планка будет являться осью дружественных политико-экономических отношений с США».

В беседе с газетой «168 жам» представляющий Люксембург депутат Фрэнк Энгель на вопрос о том, сможет ли Армения реализовать пакет реформ, предусмотренный соглашением, учитывая несовместимость систем ценностей Европейского союза и Евразийского экономического союза, ответил: «Москва не будет чинить препятствий на пути подписания соглашения, поскольку переговоры были начаты с ведома Москвы и с пониманием ЕС того, что Армения является членом ЕАЭС».