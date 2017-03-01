АНК и НПА провели совместный митинг и шествие

Оппозиционные «Армянский национальный конгресс» (АНК) и Народная партия Армении (НПА) сегодня провели совместный митинг на площади Свободы в Ереване, за которым последовало шествие к памятнику Мясникяну, где произошли кровавые события 1 марта 2008 года.

«После того расстрела власти, очень хорошо понимая, какой символ отнимают у народа, провели церемонию инаугурации именно на этой площади Свободы, в окружении бронемашин и солдат, - в своем выступлении на митинге напомнил заместитель председателя АНК Левон Зурабян и продолжил: - Они организовали здесь военный парад, смысл которого был в том, чтобы сказать нам, гражданам Армении, что отныне власть народа на этой площади закончена и началась власть насилия».

«Для исключения подобных событий в стране, новых 1 марта, должны быть проведены демократические выборы», - в своем выступлении отметил лидер НПА Степан Демирчян.

На митинге выступили несколько родственников погибших во время событий 1 марта. В частности, отец Гора Клояна Саркис Клоян заявил, что до тех пор пока эти власти не уйдут, раскрыть убийства 1 марта будет невозможно.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян не принял участие в мероприятии, посвященном 9-й годовщине трагических событий 1 марта.