«Известия»: Саргсян и Путин в числе других вопросов в Москве обсудят также карабахскую проблему

Президент Армении Серж Саргсян 14 марта отбудет в Москву с двухдневным официальным визитом, в рамках которого встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщила сегодня российская газета «Известия» в статье под заголовком «Президент Армении едет в Москву укреплять экономическое сотрудничество», сославшись на источник в администрации президента Армении.

Информацию о визите подтвердил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По данным «Известий», на повестке встречи Саргсян-Путин стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в Нагорном Карабахе. Источник газеты в правительстве Армении также отмечает, что стороны подпишут ряд совместных «инвестиционных соглашений».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном сказал, что Серж Сагсян с официальным визитом прибудет в Москву в рамках мероприятий, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Арменией.

Визиту лидера Армении в Москву предшествовали визиты ряда других армянских официальных лиц. В конце ноября прошлого года в российскую столицу прибыл новоназначенный министр обороны страны Виген Саргсян. В январе с официальным визитом прибыл недавно назначенный премьер-министр Карен Карапетян. А 22 февраля в столице РФ состоялась встреча глав МИД двух стран.

Логичным итогом этих визитов станет подписание по итогам встречи президентов ряда военно-политических и экономических соглашений, со ссылкой на источники в армянских политических кругах пишет российская газета, добавляя, что на встрече наиболее острой темой станет ситуация в Нагорном Карабахе.

Автор статьи подчеркивает, что Баку и Ереван неоднократно высказывались по поводу главенствующей роли Москвы в урегулировании кризиса.

Согласно российским СМИ, в январе-феврале глава МИД России на встречах со своими армянским и азербайджанским коллегами в Москве обсуждал в особенности карабахскую проблему.

В ближайшее время запланирован официальный визит в Москву главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, который также пройдет в рамках мероприятий, посвященных 25-летию установления российско-азербайджанских дипломатических отношений. А где в рамках тех же мероприятий состоится встреча Путин-Алиев, пока неизвестно.