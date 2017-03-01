Премьер Карапетян будет играть главную роль в избирательной кампании РПА - Шармазанов

В избирательной кампании правящей Республиканской партии Армении (РПА) главную роль будет играть не президент Серж Саргсян, а премьер-министр Карен Карапетян. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

Отметим, что Карен Карапетян, который только недавно вступил в ряды РПА, даже не включен в список кандидатов от партии на парламентских выборах 2 апреля.

Эдуард Шармазанов не исключил, что президент Саргсян также будет выступать с речами в ходе избирательной кампании, поскольку именно он является лидером партии. «Но наиболее активно в кампании будет участвовать первый зампред РПА, премьер-министр Карен Карапетян и первые 20-25, а может 30 кандидатов в пропорциональном списке партии», - отметил он.

По словам Шармазанова, тот факт, что Карена Карапетяна нет в списке, не означает, что он не является «кандидатом». «Учитывая тот факт, что мы заявили, что в случае успеха нашим кандидатом в премьер-министры будет Карен Карапетян, вполне справедливо, что именно тот человек, который претендует на то, чтобы стать главой исполнительной власти, берется представить видение партии обществу посредством непосредственных контактов с ним, что позволит ему руководить нашим правительством в ближайшие годы», - подчеркнул пресс-секретарь РПА.