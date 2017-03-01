Первомартовские события показали, что у народа есть воля бороться за свои права - Пашинян

Самой важной констатацией поствыборных событий 1 марта 2008 года является то, что у народа Армении есть воля бороться за свои права и за свою власть. Об этом сегодня заявил руководящий член партии «Гражданский договор», член предвыборного блока «Елк» («Выход»), депутат НС Никол Пашинян после того, как воздал дань уважения памяти погибших в тех событиях возле памятника Александру Мясникяну в Ереване.

По мнению оппозиционного депутата, хоть со дня событий и прошло 9 лет и убийства все еще остаются нераскрытыми, виновными в тех событиях являются двое: «Занимавший в 2008 году пост президента Роберт Кочарян и занимавший тогда пост премьер-министра Серж Саргсян. А конкретные исполнители не выявлены по той причине, что их выявление приведет к цепной реакции, и де-юре процесс приведет к указанным мною лицам», - заявил Пашинян.

По словам депутата, даже в худшем кошмаре трудно было поверить, что власти применят боевое оружие против собственных граждан в центре столицы. «Но это произошло», - отметил Пашинян.

Отметим, что Пашинян был одним из активных участников событий 1 марта 2008 года на стороне оппозиции, возглавляемой бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Впоследствии, он был осужден судом и приговорен к теремному сроку за свою роль в событиях. Пашинян, который считал себя политзаключенным, был освобожден по амнистии в 2011 году, а через год он был избран депутатом Национального собрания.