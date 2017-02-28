Серж Саргсян: Мы с нетерпением ожидаем установления в нашем регионе долгожданного мира

Президент Армении Серж Саргсян второй день рабочего визита в Королевство Бельгии начал с посещения Брюссельского отделения Фонда Карнеги за международный мир.



Как сообщает пресс-служба главы государства, находясь в этом авторитетном исследовательском центре, президент Саргсян встретился с экспертами Центра. Модератор встречи, научный сотрудник Фонда Карнеги Стефан Лехне, который занимается исследованием внешнеполитических процессов в ЕС после Лиссабонского соглашения и взаимоотношениями со странами-членами, кратко представил аудитории президента Армении, после чего Серж Саргсян выступил перед участниками встречи с речью и ответил на интересовавшие их вопросы. Аудиторию интересовали вопросы внешней и внутренней политики Армении, мнения и оценки президента РА по актуальным региональным и международным проблемам.



Ниже приводим полный текст выступления президента Армении.



«Уважаемый господин Лехне,



Уважаемые дамы и господа,



Для меня, конечно, честь выступать на мероприятии, организованном в брюссельском отделении Фонда Карнеги за международный мир. Вы впервые принимаете меня, но я с теплотой вспоминаю свои встречи и обсуждения в вашем центральном отделении в Вашингтоне. Площадки подобных встреч дают возможность с одной стороны представить логику проходящих в нашей стране процессов, с другой - мы прямо из источника приобщаемся знаний о последних экспертных разработках, анализах и подходах.



И, наконец, идея всемирного мира, которая заложена в основе фонда, - та цель, к которой постоянно стремилось и стремится весь цивилизованный мир.



Уважаемые коллеги,



Эндрю Карнеги говорил: "Научите людей быть хорошими гражданами, и вы решите вопрос жизни". Бесспорно, что хороший гражданин - залог успеха государства. Сколь состоявшимся и осведомлённым является гражданское общество, столь результативно действуют государственные институты. Прочное гражданское общество, параллельно с разделением ветвей власти, - один из лучших механизмов сдержек и противовесов.



Именно это было мотивом начать в нашей стране процесс конституционных реформ, в котором мы находимся уже более чем два года. Обновлённой Конституцией в нашей стране уточнился круг полномочий различных ветвей власти, акцентируя во всех сферах защиту прав человека и то, что голос граждан будет услышан. В результате в нашей стране уже стартовало формирование такой политической системы, в которой влиятельными акторами будут не личности, а политические силы, политические институты. Сегодня уже в Армении идёт процесс укрупнения партий и формирования политических коалиций, который мы считаем очень позитивным и к которому мы стремились. Политические партии укрепляются как стабильные институты, постепенно исчезают или растворяются карликовые партии.



Армения своей изменённой Конституцией сделала смелый шаг, направленный с одной стороны на децентрализацию власти, с другой - на формирование такой конституционной системы, которая обеспечит ликвидацию порочных постсоветских явлений, снизит коррупционные риски и обеспечит наилучшие условия для того, чтобы вести страну вперёд по пути стабильного развития.

В течение предстоящих недель политическая система Армении будет проходить серьёзный экзамен: в начале апреля, согласно обновлённой Конституции и новому Избирательному кодексу, мы проведём парламентские выборы. В Избирательном кодексе тоже есть коренные изменения, значительная часть которых явилась результатом беспрецедентного для нашей страны диалога и консенсуса между оппозицией, властью и гражданским обществом. С целью проведения свободных и справедливых выборов и существенного повышения общественного доверия к избирательному процессу мы начали активно внедрять современные технические механизмы контроля за выборами. Более того, уступая пожеланию оппозиции, мы согласились внедрить такие транспарентные нововведения для проведения выборов, в отношении которых оговорки имела даже Венецианская комиссия Совета Европы. Но мы пошли на этот шаг, поскольку на этом этапе самое главное - повысить доверие к проходящим процессам.



В этом контексте выражаю благодарность всем нашим международным партнёрам и, в частности, Европейскому союзу, за то, что помогали нам с самого начала процесса. Ход и результаты реализованных реформ удостоились высокой оценки наших международных партнёров, в том числе со стороны БДИПЧ/ОБСЕ, Венецианской комиссии Совета Европы и Европейского союза.

Установленная нами планка высока: провести демократические, свободные, справедливые и транспарентные выборы. Уверен, мы превратим эту нашу цель в реальность, и атмосфера выборов и результаты избирательного процесса подтвердят правильность наших подходов.



Когда мы инициировали конституционные реформы, нашей главной целью было не просто введение парламентской системы, дальнейшее укрепление демократических институтов, посредством децентрализации власти и перехода на полностью пропорциональную избирательную систему. Думаем, с этой точки зрения, Армения может служить поучительным примером как для постсоветских, так и многих других региональных стран.



Дамы и господа,



Развязанная Азербайджаном в апреле 2016 года четырёхдневная военная авантюра была воплощением в жизнь многолетней милитаристской политики и пропаганды Баку. Она нанесла серьёзный вред процессу урегулирования. Азербайджанская агрессия вновь доказала, что борьба народа Арцаха за безопасное существование и свободу на собственной земле не имела и сегодня не имеет альтернативы. Это не мнение, а созданная в результате проводимой Азербайджаном политики и навязанная нам реальность.



Вот, на последовавших за апрельской войной встречах в Вене и Санкт-Петербурге были достигнуты чёткие договорённости относительно реализации бессрочных трехсторонних соглашений 1994-1995гг. о перемирии, а также о создании механизмов расследования нарушений этого режима в зоне конфликта. Однако Азербайджан, согласно уже ставшему привычным поведению, по прежнему уклоняется от выполнения этих договорённостей, заявляя, что их реализация, будто бы, укрепит сформированный статус-кво в Нагорном Карабахе.



Если Азербайджан, действительно, озабочен изменением статус-кво по Нагорному Карабаху, есть лишь один вариант его изменить - это признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение.



Было бы наивным полагать, что Азербайджан не осознаёт, какой тяжёлый удар он наносит миру, насколько он углубляет статус-кво, насколько отодвигает переговорный процесс. Очевидно, что Баку использует карабахский конфликт с целью отвлечь внимание общественности от своих внутренних вопросов: усугубляющихся социально-экономических проблем и растущего недовольства грубейшими нарушениями прав человека.



Именно по этой причине в Баку недавно заявили, будто бы проблема Нагорного Карабаха - их "внутреннее дело". Карабахской проблемой уже на протяжении многих лет в качестве посредников занимаются Франция, Россия и Соединённые Штаты в международно согласованном формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Вероятно, в Баку видели плохой сон и из него заключили, что эти крупнейшие акторы международного сообщества, бросив все свои сложные дела, вдруг стали заниматься "внутренним делом" Азербайджана.



Это лишь один пример того театра абсурда, который разыгрывают в Баку. Мы вынуждены постоянно наталкиваться на это почти в ежедневном режиме. Однако иногда бывают также проблески искренности. Во время одного из них руководитель Азербайджана, стараясь набить себе цену перед своими подчинёнными, публично признал, что за закрытыми дверями переговоров его вынуждают признать независимость Нагорного Карабаха, и это только он, что может противостоять давлению стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в качестве посредников призваны также предотвращать возможные обострения ситуации в зоне конфликта.



Протекающие под пушечными снарядами переговоры никогда не могут быть многообещающими.



Вот в этой точке сейчас находится процесс урегулирования арцахской проблемы. И Арцах, и Армения принципиально против применения силы и выступают за то, чтобы днём раньше решить проблему путём переговоров.



Новые попытки военных авантюр со стороны Азербайджана могут иметь непредсказуемые последствия именно для самого Азербайджана. Армения, как гарант безопасности Нагорного Карабаха, многократно заявляла, что готова соразмерно ответить на любую попытку применения силы.



Несмотря на продолжающиеся угрозы Азербайджана, народ Арцаха продолжает решительно строить своё будущее. 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике был вынесен на референдум пакет конституционных изменений. Народ Арцаха отдал свой голос в пользу формирования полноценной президентской системы управления. Как видите, в вопросе модели управления страной представления Армении и Арцаха не совпадают, однако у нас одинакова непобедимая решимость строить демократическую общественную систему. Народ Арцаха демонстрировал эту волю не протяжении десятков лет, формируя посредством выборов свои органы исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления. Народ Арцаха не представляет другого будущего и занят делом построения свободного общества, основанного на правах человека и основополагающих свободах.



Житель Арцаха, наравне с демократическим миром, имеет право пользоваться всеми основополагающими общечеловеческими свободами, гораздо лучше знает цену жить свободно, за что он заплатил ценой крови собственных сыновей. И сегодня Арцах строит демократию под вражеской стрельбой. А Азербайджан делает всё для того, чтобы задушить этот голос свободы, призывает осудить демократический процесс в Арцахе. Пока Арцах делает твёрдые шаги к более прочной демократии, его сосед Азербайджан, особенно в последний период, делает твёрдые шаги к передающейся по наследству полноценной тирании.



Вы, здесь собравшиеся, я вижу, известные эксперты. Если есть альтернативный механизм управления, самоорганизации для непризнанных единиц, буду благодарен, если напомните. Трудно объяснить арцахским коллегам, почему не являющееся членом ООН Косово может сотрудничать с БДИПЧ/ОБСЕ и таким образом формировать институты управления, а они этого делать не могут. Армения, хоть и не признала независимость Косово, тем не менее, посредством финансирования бюджета ОБСЕ является участником этого процесса. Уверен, что международное сообщество должно постепенно начинать способствовать демократическим процессам Арцаха, независимо от статуса Нагорно-Карабахской Республики.



Уважаемые коллеги!



Известно, что стабильное развитие является одной из важнейших составляющих безопасности. А в разрезе государства вообще никакое развитие не может быть стабильным, если оно не основано на прочной экономике.



Процессы последних лет свидетельствуют, что Армения смогла в условиях ограниченных ресурсов сформировать гибкую экономическую систему. Эти успехи доказывают, что основной источник развития нашей экономики - человеческий капитал. В качестве примера приведу сферу информации и коммуникаций, которая в последние годы превратилась в движущую силу нашей экономики. В этой сфере в Армении работают такие авторитетные организации как Microsoft, IBM, Sysco, D-Link, Oracle, Synopsys, Mentor Graphics и другие. В этой сфере в Армении действует порядка 400 организаций, число занятых достигает 15 тысяч. В Армении в сфере информационных технологий участие женщин среди самых больших в мире. В этом направлении мы ежегодно фиксируем 20-25% рост оборота в среднем. В составе ВВП удельный вес этой отрасли составляет порядка 4%, что сопоставимо со многими развитыми странами.



Стандартными моделями экономического развития трудно обеспечить тот уровень прогресса, который позволит противостоять существующим глобальным вызовам. Следовательно, нам было необходимо новое видение с инновационными подходами и решениями. Мы смогли сформировать независимую от горнорудных ресурсов систему. В отличие от ряда стран региона, в которых экономических кризис последних лет привёл к дестабилизации экономики, обесцениванию национальной валюты, Армения доказала, что даже в условиях блокады и ограниченности ресурсов смогла сформировать стабильную и предсказуемую экономику, регистрируя прогресс по ряду международных индексов, в частности, в докладе Всемирного банка "Doing Business 2017", а также в последних докладах рейтингового агентства "Фитч". Согласно докладу "Doing Business 2017", Армения улучшила свои позиции на пять горизонталей, заняв 38 место среди 190 стран мира.



И сформированное в конце прошлого года наше правительство выступило с серьёзной повесткой реформ, цель которых повысить уровень узнаваемости страны и инвестиционную привлекательность, особенно, для европейских инвесторов, стимулировать сотрудничество государства и частного сектора, оказывать со стороны государства всестороннее содействие тем бизнес инициативам, которые позволят обеспечить быстрый экономический рост.



Уважаемые коллеги!



Обсуждая международную среду Армении, не могу не коснуться сирийского кризиса. С начала кризиса и до сего дня в Армении нашли прибежище 20 тысяч сирийских армян - беженцев. Конечно, это слово я произношу с болью, потому что они в нашем восприятии - не беженцы. Они - наша частичка, которая волею исторических развитий в своё время нашли спасение в Сирии. Сегодня, в результате трагических геополитических переходов они осели у нас.



Однако мы делаем больше. Армения регулярно посылает гуманитарную помощь в Сирию: очередной нагруженный помощью самолёт несколько дней назад совершил посадку на сирийской земле. Эта помощь предназначена не только для наших сирийских соотечественников - армян, но и для всех сирийцев, независимо от религиозной и этнической принадлежности. Это меньше, что мы можем сделать в знак благодарности нашему дружественному народу Сирии, который в своё время раскрыл свои двери для переживших Геноцид армян.



Уважаемые дамы и господа,



Вчера мы с Председателем Туском объявили о завершении переговоров по новому рамочному соглашению Армения - Европейский союз.



Новый договор Армения-ЕС, в первую очередь, политический документ, который свидетельствует о жизнеспособности политики сопоставление различных интересов, так называемой политики "и, и". Правда, ещё в 1996 году мы подписали регулирующее отношения Армения-ЕС рамочное соглашение о Партнёрстве и сотрудничестве, однако оно уже давно не отражает ни охват сотрудничества Армения-ЕС, ни его глубину и, тем более, ни амбиции.

Следовательно, новым соглашением закрепив зафиксированные в течение лет достижения и вехи развития, мы объявляем, что продолжим во всех отраслях развивать двустороннюю повестку.



Важно то, что наше сотрудничество имеет ценностную основу. Армения даже в самые трудные моменты истории не ставила перед собой задачи выбора цивилизации. Никто нас не заставляет осуществлять демократические реформы - это наш выбор. Наш народ себя считает полностью европейцем, и наше духовно-культурное наследие, и наш быт европейские. Не случайно, что и сегодня сотни тысяч армян живут в Европе и являются примерными гражданами, ставя свой талант и трудолюбие на службу этим странам. Это тоже важное связующее звено между Арменией и Европейским союзом.



Таким образом мы просто обеспечиваем более прочную правовую основу для того сотрудничества, которое, фактически, существует. Мы уверены, что это позволит и также обяжет иметь более эффективное государство.



Правда, членство Армении в ЕАЭС на начальном этапе наши некоторые западные коллеги восприняли с шипами, однако я рад, что время всё поставило на свои места.



Мы готовы способствовать взаимовыгодному сближению отношений ЕАЭС - ЕС. Армения заинтересована в общеевропейском сотрудничестве. Мы хорошо осознаём, что лучший способ решения существующих проблем - сотрудничество, а политика конфликтов и создания новых разделительных линий не имеет будущего.



В то же время, Армения, исторически имеет большой опыт взаимоотношений с Ираном, а нынешние тесные экономические, политические и культурные связи делают Армению хорошей площадкой для европейских компаний, имеющих желание войти в Иран. Развивая региональное примерное сотрудничество с Ираном, Армения сегодня имеет хорошие предпосылки стать самым надёжным и самым коротким транзитным путём, связующим Персидский залив с черноморскими портами. На это было нацелено включение в основной маршрут ЕС автомагистрали Север-Юг: дороги, которая ведёт от грузинских портов к Еревану, а затем - к пограничному пункту с Ираном.



Дружественные армяно-грузинские отношения - одно из важнейших звеньев безопасности на Южном Кавказе. С Грузией мы всегда все текущие вопросы регулировали в атмосфере добрососедства и взаимопонимания. Мы никогда наше сотрудничество не обусловливали отношениями с третьими странами.

Сегодняшнее сотрудничество Армении, как члена ЕАЭС, и Грузии, как ассоциированного партнёра ЕС, свидетельствует о новых возможностях взаимовыгодных отношений.



Армения готова стать в регионе тем стабильным партнёром, который будет способствовать сглаживанию противоречий между крупными акторами, разработке путей, направленных на экономическое развитие и процесс формирования эффективной инвестиционной политики.



Уважаемые коллеги!



Завершая своё выступление, хочу ещё раз подчеркнуть важность установления в мире и в нашем регионе длительного мира. Уверен, что любой конфликт можно разрешить, благодаря объединённым усилиям международного сообщества. И символично, что на Ереванском коньячном заводе хранится так называемый "бочонок мира", окружённый флагами Армении, Нагорного Карабаха, Азербайджана и стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Это одно лишь символичное проявление ожидания примирения и мира. Мы с нетерпением ожидаем того дня, когда всемирно известным армянским коньяком возвестим установление в нашем регионе долгожданного мира, создавая новые возможности для развития для всех жителей Южного Кавказа.

Спасибо.