Правозащитник: В Армении имеет место слияние партии и государства

Арагацотнский областной и аштаракский территориальный офисы правящей Республиканской партии Армении (РПА) расположены в здании мэрии Аштарака. По словам новоизбранного мэра, территория еще с 90-х годов решением Совета старейшин была предоставлена партии на правах собственности.



Беспартийный мэр Товмас Шахвердян хотя и собирается вступить в РПА, но говорит, что решил исправить ошибку прежних властей города.

В соответствии с Избирательным кодексом, после назначения даты выборов могут создаваться избирательные штабы, однако они не могут размещаться в зданиях, занимаемых государственными органами и органами местного самоуправления, за исключением тех случаев, когда избирательные штабы занимают территорию, не принадлежащую этим органам.

И несмотря на то, что в Аштараке утверждают, что часть здания мэрии является собственностью РПА, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ еще в 2013 году осудило это явление, сочтя его нарушением Избирательного кодекса.

По словам заместителя мэра Геворка Егиазаряна, в офисе партии агитацию не проводят. Тем не менее, до 2 апреля они его перенести не смогут. «Поскольку это собственность партии, муниципалитет или какой-либо другой орган не вправе совершать нарушение в отношении собственности того или иного юридического или физического лица. Позиция руководителя общины состоит в том, чтобы просто сесть за стол переговоров и предложить партии равнозначную территорию».

Руководитель регионального офиса РПА, бывший губернатор Гегаркуникской области Саркис Саакян, между тем, в интервью Радио Азатутюн не стал отрицать, что во время предвыборной кампании штабы партии будут координироваться именно из офиса. «Офис партии должен принимать активное участие во всех предвыборных процессах», - сказал он.

По словам правозащитника Артура Сакунца, в Алаверди также еще с предыдущих выборов в мэрии действует штаб РПА. «Это напоминает давно прошедшие коммунистические времена, когда Компартия не только имела здания в личной собственности, но на принадлежащих Компартии территориях действовали различные государственные органы. Это ясно показывает, что в Армении имеет место слияние партии и государства, в связи с чем, кстати, именно БДИПЧ выразило озабоченность. Мы много раз поднимали вопрос о том, что вопрос закономерности приобретения собственности со стороны Республиканской партии должен стать предметом обсуждения. Насколько это обоснованно. Потому что это факт, что, в соответствии с декларациями представленных в Национальном собрании партий, РПА, которая уже около 20 лет находится у власти, имеет больше всего собственности», - отметил правозащитник.