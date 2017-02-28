В соглашении Армения-ЕС либерализация визового режима «сформулирована как долгосрочная цель»

Руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэль Иоаннисян в беседе с Радио Азатутюн из Брюсселя сообщил, что уже согласованное новое соглашение Армения-Евросоюз может быть подписано спустя несколько месяцев.

Помимо президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемой им делегации в эти дни в Брюсселе находятся также представители четырех армянских общественных организаций, которые проводят встречи с различными европейскими чиновниками.

«Проблема состоит в следующем: в Евросоюзе основные документы должны быть переведены на все языки, и в этом случае соглашение, которое уже согласовано, должно быть переведено на все языки. Также эксперты должны дать заключение. Это техническая работа, которая длится несколько месяцев», - сказал Иоаннисян.

«Мы попытались понять также связь с выборами: насколько хорошие выборы в Армении являются предусловием для подписания этого соглашения. Но, по сути, на этот вопрос однозначного ответа нет. Тем не менее, предполагается, что если выборы пройдут очень открыто, то Евросоюз может пересмотреть свой подход. В любом случае в данный момент подход таков, что соглашение согласовано, переговоры вокруг него завершены, оно должно быть подписано. В связи с содержанием соглашения в данный момент известно то, что оно почти полностью включает политическую часть Соглашения об ассоциации, примерно на 90%. Оно, по понятным причинам, в связи с Евразийским союзом, почти не включает торговую часть соглашения, проваленного в 2013 году. К сожалению, вопрос либерализации визового режима в этом соглашении сформулирован как долгосрочная цель», - добавил руководитель НПО.