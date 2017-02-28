Обзор прессы за 28 февраля

В ближайшее время Азербайджан попытается предпринять еще одно крупномасштабное, но кратковременное нападение на этот раз уже с учетом уроков апрельской войны. Такое мнение в беседе с газетой «168 жам» высказала ведущий аналитик по вопросам СНГ и России авторитетного британского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности Jane’s Intelligence Лилит Геворгян. По ее словам, в настоящее время сверхзадачей для Азербайджана является захват как можно большей территории, по всей вероятности, к юго-востоку от линии соприкосновения. Это, по мнению аналитика, необъявленный тип войны, в условиях которой границы всегда под угрозой. «Так называемым «ползучим продвижением» Азербайджан создает новую реальность в зоне конфликта, навязывая Армении решение, которое выгодно Баку», - отметила Геворгян.

Газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «Бывший начальник СПИСА Мигран Погосян, который в настоящее время является рейтинговым кандидатом от правящей Республиканской партии Армении, заявил, что панамский оффшорный скандал в дни апрельской войны был шоу, спровоцированным определенными силами, которое уже закончилось». В этой связи издание иронизирует: «Вот сейчас все встало на свои места. Темные силы из злого умысла на имя Миграна Погосяна в панамских оффшорах открывали банковские счета, затем провоцировали, чтобы другие темные силы рассекречивали эти документы. Более того, темные силы поймали Миграна Погосяна, скрутили ему руки и вынудили, чтобы у него была монополия на импорт бананов. Он долгое время сопротивлялся, но силы были не равны. Так что провокация удалась».

Газета «Жаманак» пишет: «Перспектива отношений Армения-ЕС обусловлена не документами. Документы лишь часть реальности, ее малая часть, поскольку реальность намного более многопланова. Поэтому, с одной стороны документы могут существовать, но не становиться реальностью, а с другой стороны, могут быть процессы в реальной жизни, которые не оформлены документами».