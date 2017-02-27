Глава фракции АНК предлагает провести закрытое заседание НС для обсуждения ситуации на линии соприкосновения
Руководитель оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян на сегодняшнем заседании парламента Армении предложил созвать закрытое заседание, чтобы обсудить стратегию Армении в условиях обострившейся ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Зурабян отметил, что предпринятая на днях Азербайджаном диверсия - это продолжение апрельской войны и это должно стать предметом обсуждения.
«Мы постепенно катимся к военной эскалации», - заявил глава оппозиционной фракции. «Если очень быстро не будут предприняты адекватные меры по укреплению линии фронта, по активизации наших дипломатических усилий, то нас в перспективе ждут губительные последствия», - добавил Левон Зурабян.
Председатель Национального собрания Галуст Саакян пообещал подумать об этом, в то же время, выразив недоумение: «Что мы будем обсуждать на закрытом заседании, когда о всех происходящих действиях знает общественность?»
По словам Левона Зурабяна, есть много вопросов, которые требуют обсуждения, например, ресурсы Армении, дипломатические усилия и возможные провокации со стороны Азербайджана. «Я считаю, что сегодня реакция политического поля просто неадекватна существующим угрозам национальной безопасности», - заявил глава фракции АНК.
Галуст Саакян, однако, сказал, что депутаты могут созвать закрытое заседание, но сделанные в этот период заявления и обсуждения вряд ли изменят ситуацию.
А член Исполнительного органа РПА Самвел Никоян счел призыв созвать закрытое заседание предвыборным популизмом. «Те люди, которые должны этим заниматься, занимаются этим днем и ночью. И мы видели результат этой работы: они попытались предпринять диверсионное проникновение и понесли потери, с нашей же стороны нет ни раненых, ни погибших. А если он [Левон Зурабян] считает, что нужно собраться и что-то обсудить, от этого ничего не изменится, потому что каждый государственный орган должен заниматься полномочиями, отведенными ему по Конституции. В данный момент в этом нет абсолютно никакой необходимости и это неэффективно. Этот шаг нацелен на избирателя в предвыборный период. Не вопрос безопасности он решает, а проводит предвыборную агитацию», - отметил депутат-республиканец.
Оппозиционный депутат Заруи Постанджян уверена, что в Национальном собрании прежде всего нужно обсудить апрельскую войну, которой парламент так и не уделил внимание, много важных вопросов так и не прозвучали и на них не были даны ответы.
«Мы должны выяснить, кто в этом виновен, потому что если бы мы были подготовлены, то наши жертвы и потери были бы не такими масштабными. И кроме того, у нас нет ответа на вопрос по поводу наших территориальных потерь, между тем ответственным за это также является руководство Армении», - сказала депутат.
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