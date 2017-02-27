Серж Саргсян: «С удовлетворением могу сказать, что стороны завершили переговоры»

Сегодня в Брюсселе после встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском президент Армении Серж Саргсян выступил с заявлением, в котором затронул новое рамочное соглашение между Арменией и Евросоюзом, сотрудничество Армения-ЕС в ряде других сфер, предстоящие в Армении парламентские выборы и карабахский конфликт.

«Хочу еще раз выразить благодарность председателю Европейского совета, нашему очень хорошему другу господину Туску за приглашение посетить Брюссель и за нашу обстоятельную и искреннюю беседу», - начал свою речь президент Армении.

«Центральной темой сегодняшней встречи было новое рамочное соглашение Армения - Европейский союз. И сегодня я с удовлетворением могу сказать, что стороны завершили переговоры. Новый юридический документ: соглашение о комплексном и расширенном партнёрстве, отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС», - сказал Серж Саргсян.

«Одновременно следует отметить, что, помимо рамочного соглашения, мы зарегистрировали ощутимый прогресс в плане отраслевого сотрудничества, подписав программу Малых и средних предприятий и инноваций «Горизонт 2020». В ближайшем будущем с успехом завершим также работы по присоединению к договору об общем авиационном пространстве и инициативе «Творческая Европа». В общей сложности предыдущие два года с точки зрения сотрудничества Армения-Евросоюз выделялись активностью: ощутимо активизировался политических диалог, расширилось сотрудничество в различных отраслях», - отметил он.

По словам Сержа Саргсяна, с Дональдом Туском они обсудили также другие вопросы повестки Армения-ЕС, затронули региональные и международные процессы. «Ожидаем, что в ближайшее время стартует также диалог о либерализации визового режима с Арменией, что закреплено в совместной декларации Рижского саммита и значительно поспособствует расширению и углублению связей между нашими народами», - сказал президент.

«Как вы знаете, стержнем нашего сотрудничества являются реализуемые в Армении реформы. В течение 25 лет независимости Армении ЕС всегда был рядом с нами и предоставлял существенную финансовую, техническую и моральную поддержку, результат которой заметен в самых разных сферах», - отметил в своей речи Серж Саргсян.

Касаясь предстоящих в Армении через месяц парламентских выборов, Саргсян отметил, что они первые после проведенной в стране в 2015 году конституционной реформы. «Наше видение изменения системы государственного управления одно: решительно сделать шаг навстречу дальнейшему развитию и укреплению демократии, - заявил Серж Саргсян и продолжил: - Для того, чтобы подготовить эти выборы, серьезным изменениям подверглась также избирательная система: в результате консенсуса всех политических сил принят новый Избирательный кодекс, который закрепил основу проведения открытых, транспарентных, более справедливых выборов. Наша цель - провести такие выборы, которые существенно повысят доверие нашего общества к избирательным процессам. С этой целью мы пригласили и приветствовали присутствие на этих выборах возможно большего числа и представительного состава международных наблюдательских миссий, в том числе из Европейского парламента. Одновременно, поощряем местных наблюдателей, представителей гражданского общества быть активными».

«Я выразил господину Туску благодарность за то, что на этом важном для Армении этапе ЕС находится рядом с нами и предоставляет значительные средства для реализации положений Избирательного кодекса. Уверен, что результаты этой помощи и нашего сотрудничества будут заметны всем», - добавил глава армянского государства.

Серж Саргсян сказал, что в ходе беседы с Туском они коснулись также проблемы Нагорного Карабаха и подтвердили, что она не имеет военного решения. «Сколь ни готова армянская сторона к разумным компромиссам, тем не менее в этой проблеме исходным является право народа Нагорного Карабаха решить свое будущее посредством свободного волеизъявления. Здесь другого подхода быть не может. Право народа Нагорного Карабаха на самоопределение не только провозглашено международными основополагающими документами, но и давно уже признано и закреплено в многочисленных заявлениях сопредседателей единственной занимающейся конфликтом специализированной структуры - Минской группы ОБСЕ. К слову, это не только позиция Армении, но и коллективное восприятие международного сообщества по этому вопросу. Мы благодарны за сбалансированную позицию ЕС относительно процесса мирного урегулирования, за доверие и поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ», - в своей речи отметил президент Армении.



