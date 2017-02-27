Армен Ашотян: Жаль генерала

Так в беседе с Радио Азатутюн ответил заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) на вопрос о политической деятельности бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна.

Сейран Оганян, являющийся лидером избирательного блока «Оганян-Раффи-Осканян», подавшей заявку на участие в парламентских выборах 2 апреля, и периодически говорящий о необходимости «изменить порочную систему», ранее в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что сегодня он стал мишенью для критики, поскольку его блок является единственной силой, не находящейся под контролем власти и действующей самостоятельно.

На вопрос Радио Азатутюн, действительно ли блок «Оганян-Раффи-Осканян» вызывает серьезную озабоченность в правящей Республиканской партии, зампред РПА Армен Ашотян ответил: «Многие неправящие силы хотели бы отличаться от остальных неправящих сил, чтобы занять более выгодные для них позиции в ходе предстоящей предвыборной кампании. Одна навешивает на себя ярлык жертвы, другая – ярлык революционности, чтобы отличаться от других политических сил. Когда следишь за обсуждениями в Facebook после публичных выступлений Сейрана Оганяна, то есть один общий лейтмотив – жаль генерала. Я присоединяюсь к нему – жаль генерала».

На замечание о том, что Сейран Оганян говорит о сложившейся порочной системе и о необходимости ее изменения, Ашотян ответил, что не собирается комментировать каждую отдельно взятую оценку Оганяна. «Я даю свою человеческую и гражданскую оценку, присоединяя ее к оценке десятков тысяч граждан.

На вопрос, почему же жаль генерала, потому ли, что генерал не имеет права заниматься политикой, зампред РПА ответил, что такого он не говорил. «Не хочу навешивать на кого-либо ярлыки, но созданные той же силой многочисленные фейки и, извините, псевдоинформационные сайты заняты исключительно очернением Республиканской партии… оскорблениями и прочим. Думаю, нельзя бросать в другого камень, если сам живешь в стеклянном домике. Эту истину должны понять все, особенно люди, которые обвиняют нас в каких-то манипуляциях и в кампании по очернению, но сами делают это в большом объеме и в соцсетях, и вообще в интернете», - сказал Армен Ашотян.

На уточняющий вопрос, почему же все-таки ему жаль генерала, Ашотян ответил, что пусть это останется небольшой загадкой.

Отметим, что, согласно сообщениям прессы, предвыборные страсти так накалились, что в последние дни кандидаты в депутаты, баллотирующиеся по рейтинговым спискам правящей Республиканской партии, и работающие на них лица избили своих соперников. Согласно СМИ, в одном случае сторонники двух кандидатов от РПА избили друг друга, в другом случае мишенью республиканцев стали работающие в пользу «Дашнакцутюн».

Заметим также, что после инцидента президент страны Серж Саргсян в субботу встретился с кандидатами от РПА, баллотирующимися по рейтинговому списку.

В связи с инцидентами Армен Ашотян сказал: «Перечисленные вами инциденты, конечно, неприятны. Очевидно, что новая система впервые проходит испытание в Армении, и не все пока полностью представляют совмещение теории и практики в политической избирательной борьбе. Со стороны руководства партии есть категорический запрет и четкое указание – организовать выборы и предвыборную борьбу исключительно в рамках действующего законодательства».

Кстати, сегодня на пресс-конференции Армен Ашотян пояснил новый предвыборный слоган РПА «Безопасность и прогресс». По словам Ашотяна, воплощением безопасности по должности и своей биографией и прожитой жизнью является президент Серж Саргсян, а символом прогресса является новое правительство в лице Карена Карапетяна.

Мы поинтересовались у зампреда РПА, удалось ли, на его взгляд, правящей партии воплотить в жизнь свои предыдущие слоганы.

Напомним, на президентских выборах 2008 года Серж Саргсян выступил под девизом «Вперед, Армения!», на парламентских выборах 2012 года слоган РПА был «Поверить, чтобы изменить», а на президентских выборах 2013 года Серж Саргсян выбрал слоган «К обеспеченной Армении».

Оппоненты РПА напоминают, что эти лозунги работали в прямо противоположной логике. Вместо прогресса за прошедшие 9 лет из Армении эмигрировало более 350 тысяч человек, бедность выросла, госдолг утроился, в ходе апрельской войны армянская сторона потеряла 800 гектаров территории.

В ответ на все это Армен Ашотян сказал, что в ходе избирательной кампании, которая начнется 5 марта, они будут говорить о том, что им удалось сделать за прошедшие годы. Затем он напомнил, что бывшему президенту США Бараку Обаме за годы своего президентства тоже не удалось реализовать некоторые свои предвыборные обещания.

«Обама тоже этого не сделал. Возможно, и Трамп теперь не сможет полностью реализовать то… Предвыборный слоган – это не конкретное обещание, это цель, мечта, видение, которого нужно достичь».

На вопрос, достигла ли этого РПА, Ашотян ответил: «Мы могли бы работать лучше, но никто не смог бы работать лучше нас».