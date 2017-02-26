Посредники напоминают сторонам карабахского конфликта об их обязательствах воздерживаться от применения силы

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, послы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США), сегодня выступили с заявлением в связи с произошедшим накануне инцидентом на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Как отмечается в размещенном на сайте ОБСЕ заявлении сопредседателей, согласно сообщениям из министерств обороны Армении и Азербайджана, а также из других источников, ранним утром 25 февраля произошло серьезное нарушение режима прекращения огня на линии соприкосновения, которое привело к человеческим жертвам. «Несколько тел остаются на нейтральной территории, а стороны обвиняют друг друга в попытке нападения», - говорится в документе.

Посредники призвали стороны отвести тяжелую военную технику от линии соприкосновения на прежние позиции и обеспечить возвращение тел погибших, как это было согласовано накануне при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Согласно заявлению, сопредседатели МГ ОБСЕ также напомнили сторонам карабахского конфликта об их обязательствах воздерживаться от применения силы.

Ранее Министерство иностранных дел Армении сообщило, что проинформировало страны-сопредседатели ОБСЕ о попытках нападения Азербайджана на Карабах.