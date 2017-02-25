МО НК: Попытка нападения в двух направлениях, противник отброшен, неся потери

Министерство обороны Нагорного Карабаха заявило в субботу о неудавшейся попытке ночной атаки азербайджанских войск на карабахские позиции и потерях агрессора.

«25 февраля в районе 3-4 часов утра сразу по двум направлениям линии соприкосновения - юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна), противник, применив соответствующую технику для разминирования и спецсредства, предпринял попытку нападения»,- говорится в сообщении оборонного ведомства Карабаха.

Сообщается, что расположенные на передовой подразделения Армии обороны Карабаха, в том числе благодаря системе видеонаблюдения, вовремя засекли продвижения азербайджанских подразделений и отбросили их на исходные позиции, нанеся потери.

«В результате ответных действий передовых отрядов АО у противника есть погибшие и раненые. Несколько трупов находятся на нейтральной зоне. С армянской стороны раненых и погибших нет», - заявили в Минобороны Нагорного Карабаха.

Одновременно, отмечается, что, согласно предоставленным достоверным данным, на восточном направлении наблюдается передвижение живой силы и военной техники.

«Передовые отряды Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию по всему периметру границы и готовы дать достойный отпор любой провокации противника», - подчеркнули в Минобороны НК.

Отметим, что Министерство обороны Азербайджана сегодня также распространило сообщению, подтвердив тяжелые бои ночью и потери с азербайджанской стороны.

В оборонном ведомстве Азербайджана утверждают, что армянская сторона предприняла неудачную попытку нападения в направлении Мартуни-Физули «для того, чтобы получить выгодные позиции».