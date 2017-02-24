Мэры отрицают утверждения о раздаче избирательных взяток

Мэры Еревана и других крупных городов страны, а также министр территориального управления считают выдумкой слухи о раздаче избирательных взяток в разных городах.

По словам министра территориального управления Давида Локяна, задача не допустить этого явления стоит перед всеми партиями и это должны делать именно главы общин. «Это настолько же проблема для «Дашнакцутюн», насколько и для других партий. Это явление неприемлемо, и в первую очередь этого не должны допускать наши главы общин, независимо от их партийной принадлежности», - в беседе с журналистами сказал Локян, который сегодня участвовал в состоявшемся в Ереване собрании членов Союза общин Армении.

Мэра Еревана Тарона Маркаряна удивил следующий вопрос: не может ли рассматриваться предоставление мэрией в предвыборный период помощи социально необеспеченным семьям в качестве агитации? «В общинном бюджете предусмотрены средства для социально необеспеченных [семей], и в соответствии с заявлениями граждан мы изучаем [вопрос] и предоставляем [помощь]. Не следует связывать работу органов местного самоуправления с выборами», - пояснил мэр Еревана.

Отвечая на вопрос, касающийся «рекрутирования» людей женой председателя Комитета по управлению госимуществом Армана Сааяна, баллотирующегося по территориальному списку РПА в ереванском избирательном округе № 2, столичный градоначальник сказал, что есть вопросы, которые еще нужно прояснить. «Нужно понять, делалось ли это в рабочие часы или в нерабочее время. Когда мы это поймем, тогда только предпримем шаги», - сказал он.

Несмотря на признания жителей Эчмиадзина и близлежащих сел о раздаче избирательных взяток, мэр города Карен Григорян утверждает обратное: «Я впервые слышу об этом, у меня есть противоположная информация, что [взятки] не раздавались», - сказал журналистам Григорян.

По утверждению мэра Ванадзора Мамикона Асланяна, все выдвинутые у них кандидаты от РПА «будут вести идейную борьбу». «В нашей области кандидаты от РПА – это идейные, нормальные люди. думаю, большой борьбы ресурсов не будет», - сказал мэр Ванадзора.

А мэр Гюмри Самвел Баласанян решил, что отдаст свой голос за РПА. По его словам, жители города будут голосовать не по его указке. «Каждый человек сам должен понять, за что, за какую идеологию, какой политической силе или рейтинговому кандидату отдает свой голос. Так что это их выбор», - сказал Баласанян.