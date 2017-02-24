В Масисе произошла стычка сторонников двух кандидатов от РПА

До начала предвыборной кампании остались считанные дни, а в городе Масис Араратской области уже кипят предвыборные страсти.

Между сторонниками двух кандидатов правящей Республиканской партии Армении (РПА), баллотирующихся по территориальному списку, Араика Григоряна и Мурада Мурадяна, вчера поздно вечером произошла драка.

Мурада Мурадяна, согласно прессе, разозлило то, что Араик Григорян нарушил внутреннюю договоренность и открыл избирательные штабы по соседству с его офисами, и по его указанию его сторонники избили начальника избирательного штаба Григоряна Самвела Акопяна.

Мурад Мурадян сегодня в беседе с Радио Азатутюн опроверг свою причастность к данному инциденту, отметив, что вчера вечером вместе с женой был в Ереване. «Распространяются слухи, что вошли в штаб. Я спрашивал, никто не вошел в штаб… Остальное выясните в полиции», - сказал он.

Мурадян, однако, не отрицал, что после инцидента на территории избирательного штаба Араика Григоряна его сторонников подвергли приводу в полицию. Но скольких человек и по какому обвинению - он не знает. Более того, он отмечает, что с избитым Самвелом Акопяном знаком еще с детства.

По словам Мурадяна, прежде у него с Араиком Григоряном также были очень теплые отношения, но сейчас они «нулевые».

Что касается нарушения договоренности, то кандидат, по сути, не опроверг, что внутри Республиканской партии было принято подобное решение. «Эта договоренность была всячески нарушена... Депутатом по мажоритарной системе в этом избирательном округе был я, и я баллотировался в своем избирательном округе. Я еще нигде штабов не открыл. Но если так пойдет, я тоже найду много мест и открою там штабы», - сказал он.

В штабе, расположенном в другой части города, сначала отрицали, что это место сбора сторонников Григоряна, а затем отметили, что эта территория открылась два дня назад и здесь люди собираются и обсуждают предвыборные вопросы. О вчерашнем инциденте здесь слышали, но о причинах ничего не знают.

Радио Азатутюн попыталось выяснить подробности инцидента лично у Араика Григоряна, однако его телефон был отключен.

Этот кандидат от РПА является братом новоназначенного губернатора Араратской области Арамаиса Григоряна.

Губернатор в телефонной беседе с Радио Азатутюн сказал: «Да, вчера произошел инцидент, им занимаются правоохранительные органы. Спросите у правоохранительных органов. Когда будет ясность, я вам сообщу».

Между тем, Мурад Мурадян обвиняет в нагнетании предвыборных страстей начальника Араратского областного управления полиции Севана Кочаряна, отмечая, что именно он несет ответственность за напряженную ситуацию, сложившуюся в области в последние полтора месяца.

Севан Кочарян в этой связи сказал Радио Азатутюн следующее: «Я не знаю, что сказал г-н Мурадян… Я выполняю свои функции в установленном законом порядке. По всем другим вопросам прошу вас обратиться в нашу пресс-службу».

В пресс-службе полиции Радио Азатутюн лишь сообщили, что в связи с инцидентом ведется расследование. Другие подробности не сообщаются.