Зампред АНК: В общине Канакер-Зейтун размер избирательной взятки достиг 100 долларов

Возможность фальсификаций на избирательных участках во время голосования на предстоящих парламентских выборах мала благодаря видеокамерам и публикации подписанных списков избирателей, вместо этого, по мнению заместителя председателя партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левона Зурабяна, власти стали разрабатывать другие механизмы для контроля за ситуацией. По словам Зурабяна, повышение день ото дня размера избирательной взятки свидетельствует именно об этом.

«Причем, поскольку нужен гарантированный результат, мы сейчас видим, что размер этой избирательной взятки повысился. То есть, это уже стало предметом всеобщих открытых разговоров. Рекорд зафиксирован в Канакер-Зейтуне, где, как я слышал, Миграном Погосяном обещаны взятки в размере 100 долларов», - отметил представитель АНК.

На протяжении многих лет привыкшие к подкупу люди, которые, по оценке Зурабяна, в настоящее время, возможно, составляют 50-60 процентов населения, хотя бы посредством этих выборов должны пройти реабилитацию. По утверждению зампреда АНК, решающую роль на выборах будут играть как раз голоса, полученные благодаря избирательной взятке.

«Те общества, в которых существует практика раздачи избирательных взяток, по сути, движутся в направлении отсталости, коррупции и бедности. То есть, те люди, которые делают этот выбор - брать взятку или не брать, очень хорошо должны понимать, что этим шагом они перечеркивают будущее своей страны», - сказал Зурабян.

АНК, шедший на предыдущие выборы под девизом «Ни одного голоса преступному режиму!», сегодня идет на выборы с призывом «Мир, примирение, добрососедство!», продолжая утверждать, что сегодня ключевым вопросом повестки дня является урегулирование карабахской проблемы.

На замечание, значит ли это, что смена власти больше не является приоритетом, Зурабян ответил, что они продолжают бороться в этом направлении, однако считают важным оценить и правильно сформулировать главные вызовы страны в данный момент.

«Смена власти, борьба с бандократией, борьба с коррупцией – это все необходимо для улучшения нашего дома. Это главная цель. Но когда начался бой, у вас уже нет времени», - отметил он.

Обратив внимание на рост вооружений Армении и Азербайджана за последние годы, Зурабян подчеркнул, что сегодня Армения в 8 раз уступает противнику и в данный момент гонка вооружений не приведет ни к какому положительному результату.

«Огонь приблизился к нашему дому. Нужно быстро сделать то, о чем мы говорили в 90-е годы, достигнутую нами на поле боя победу закрепить международным мирным договором. Нужно достичь мирного договора. Сохранить наш контроль над Нагорным Карабахом, Кельбаджаром, Лачином и открыть все коммуникации, создать в регионе мирную ситуацию, развивать наши отношения с Грузией, Азербайджаном, Турцией. Мы считаем это возможным», - пояснил зампред АНК.

Зурабян признает, что их мирная программа является рискованной с учетом того, в каком направлении сегодня идет официальная пропаганда, когда, с одной стороны, строится нация-армия, с другой стороны, по его словам, звучат призывы ложного национализма. «Нас пытаются представить и пораженцами, и ослабляющими страну. Сегодня все направлено против нас. Очень рискованная. Я не знаю, сработает мирная программа или нет», - сказал Зурабян.

В АНК не исключают, что с этой программой они могут и не пройти парламент, в то же время надеются на оглушительную победу.

«Будьте уверены, что если мы не окажемся в парламенте, это для нас абсолютно не станет трагедией», - заявил Левон Зурабян.