Посол ЕС: Мы оказали Армении беспрецедентную поддержку в организации выборов

С точки зрения содействия, полученного от Евросоюза для проведения прозрачных выборов, Армения находится в привилегированном положении. Ни одна соседняя с ЕС страна подобной материальной и политической помощи не удостаивалась.

Сегодня на встрече с журналистами такое заявление сделал руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

«Мы действительно ожидаем проведения в Армении хороших выборов. Европейский союз сделал многое для того, чтобы помочь правительству, избирательной комиссии и гражданскому обществу стремиться к более высоким стандартам, и мы сделали это беспрецедентным образом. Ни в одну другую соседнюю с Европой страну Евросоюз не вложил столько средств и политического содействия, чтобы помочь организовать хорошие выборы. Таким образом, Армения, в каком-то смысле, находится в привилегированном положении», - пояснил посол.

По словам главы делегации ЕС в Армении, на организацию выборов Евросоюз выделил 7 млн евро, из которых 4 млн – на внедрение системы электронной регистрации. Еще 2 млн были выделены на установку видеокамер и обеспечение прямой видеотрансляции на 95% избирательных участков. Около 1 млн евро ЕС в сотрудничестве с Германией и Великобританией предоставил на поддержку наблюдательской миссии и других избирательных функций.

На вопрос Радио Азатутюн, не помешает ли Евросоюзу такой большой объем оказанной им поддержки объективно оценить результаты выборов, посол Свитальский ответил: «Степень обязательства, особенно финансового обязательства, делает нас даже еще более объективными в предвыборный и поствыборный периоды, так как мы должны быть очень внимательными, должны обращать внимание на все то, что происходит. Следовательно, это обязательство является по отношению к нам рычагом – чтобы быть более объективными, более аналитическими в нашем подходе».

Представитель ЕС заверяет, что они не оказали бы подобной поддержки, если бы не были уверены, что на этот раз будут проведены более качественные выборы, чем те, что были в прошлом. «В данный момент мы можем с оптимизмом сказать, что граждане Армении должны иметь больше уверенности и доверия и их следует поощрять идти на выборы, веря, что на этот раз их голос будет учтен», - сказал посол ЕС.

Петр Свитальский сегодня участвовал в пресс-конференции инициативы «Гражданин наблюдатель», созданной преимущественно при финансовом содействии Евросоюза.

Предстоящие парламентские выборы по числу наблюдателей станут беспрецедентными, и, возможно, удастся проконтролировать процесс выборов на всех 2000 избирательных участков Армении, во время пресс-конференции заявила представитель инициативы «Гражданин наблюдатель», адвокат Лусине Акопян.

Члены инициативы напомнили, что на прошлых общегосударственных выборах, во время конституционного референдума 2015 года, в том числе и благодаря работе наблюдателей, беспрецедентное число лиц (56 человек) были осуждены за совершение нарушений в ходе референдума.