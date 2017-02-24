Карен Карапетян повез в Тбилиси интересные предложения

В Тбилиси на совместной пресс-конференции, последовавшей за встречей премьер-министров Грузии и Армении, глава правительства Армении Карен Карапетян заявил, что заинтересован в том, чтобы граждане Грузии рассматривали Армению как страну, куда можно вкладывать инвестиции, а также посещать ее в качестве туристов.

Он отметил, что есть предложение для предпринимателей – встретиться и познакомиться с возможностями рынков Грузии и Армении.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашили сказал, что у премьер-министра Армении есть интересные предложения по развитию регионального сотрудничества в различных областях. Он отметил, что грузинская сторона готова активно работать в этом направлении, поощрять представителей частного сектора обеих стран.

По словам грузинского премьера, на встрече обсуждался широкий круг вопросов в направлении развития сотрудничества в сферах экономики, транспорта, энергетики, туризма, культуры, что может углубить также региональное сотрудничество.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Грузии, на встрече премьер-министров особое внимание было уделено существующим в регионе вызовам, в связи с чем было отмечено, что поддержание мира и стабильности имеет особое значение для развития двух стран.

Вчера чуть позже премьер-министра Армении принял президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили. Пресс-служба президента Грузии сообщает, что на встрече обсуждались перспективы развития экономического сотрудничества между двумя странами, а также вопросы региональной безопасности.

Армения входит в первую десятку основных торговых партнеров Грузии. В 2016 году объемы торговли между двумя странами составили 367 млн долларов, что составляет 3% внешней торговли Грузии.

Перед началом официального визита премьер-министра Армении в Грузию в Ереване отмечалось, что в Тбилиси будут обсуждаться также вопросы прямого сухопутного сообщения с Россией. В частности, в четверг министр транспорта Ваан Мартиросян сказал журналистам, что, естественно, будет обсуждаться альтернативный Верхнему Ларсу маршрут. Как сообщает «Интерфакс», он в то же время отметил, что этот вопрос является довольно чувствительным и находится в сфере российско-грузинских отношений, а Армения может лишь оказать содействие.