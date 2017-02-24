Обзор прессы за 24 февраля

Газета «Жоговурд» пишет: «Девиз Республиканской партии, под которым она будет участвовать в выборах, а именно: «Безопасность и прогресс», в чем-то ироничен, поскольку отмечает два важных провалов в период правления партии… У избирателя он вызывает вопрос: а что делали республиканцы все эти годы?».

Газета «Жаманак» пишет: «Республиканцы признали провал. Конечно же, у них девиз привлекательный и мог бы подойти любой партии на любых выборах в любой стране, но не в Армении и не Республиканской партии. Потому что в случае с республиканцами в Армении это не девиз, а признание собственного провала».

Газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «В предстоящих парламентских выборах примет участие почти тот же состав, который участвовать в последних двух выборах. Серж Саргсян почти с той же командой и методами, партия «Процветающая Армения», разделенная на две части, АНК, разделенная на несколько частей, «Оринац еркир» с теми же трюками, «Дашнакцутюн» с той же принципиальностью. Логика борьбы тоже будет приблизительно той же: все в реальности будут бороться против АНК, чтобы показать Сержу Саргсяну, что они более достойны быть представленными в следующем парламенте».