Замглавы МИД РА считает курьезом начатое в Азербайджане уголовное преследование в отношении депутатов Европарламента

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян считает курьезом решение властей Азербайджана возбудить уголовное дело на основании действий тех иностранных граждан, которые в дни конституционного референдума с целью проведения наблюдательской миссии посетили Нагорный Карабах.

Сегодня после заседания правительства, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, Шаварш Кочарян выразил уверенность в том, что это решение властей Азербайджана «не может повлиять на посещения Арцаха».

«Власти Азербайджана уже давно все превращают в курьез – и международное право, и даже свою внутреннюю жизнь. Я отказываюсь комментировать, это просто курьез, и, естественно, это никоим образом не может повлиять на посещения Арцаха», - сказал Шаварш Кочарян.

По сообщению азербайджанских СМИ, Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск по линии Интерпола трех депутатов Европарламента - Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия) - за участие в качестве наблюдателей в прошедшем 20 февраля в Нагорном Карабахе референдуме по новой Конституции. Против них в Азербайджане возбуждено уголовное дело за неоднократное «незаконное» посещение Нагорного Карабаха, а азербайджанский суд вынес решение об их аресте.

Два дня назад, когда депутаты Европарламента в Степанакерте представляли журналистам свои оценки относительно прошедшего 20 февраля референдума, мы попросили главу наблюдательской миссии Франк Энгеля прокомментировать заявление МИД Азербайджана, согласно которому имена иностранных наблюдателей на референдуме в Нагорном Карабахе будут включены в известный «черный список» Баку.

«Единственное, что я могу сказать, так это то, что я не планирую проводить свой следующий отпуск в Азербайджане. Каждый раз, когда мы приезжаем в Карабах, нам этим угрожают. Многие из нас, например Элени Теохарос, руководитель группы дружбы с Арменией в Европарламенте, уже находятся в «черном списке» Азербайджана. В последний раз, когда я проверял, меня еще не было в этом списке, хотя мне всегда этим угрожали. Но это меня не удивляет и не удержит от приезда сюда вновь», - ответил Энгель.

В предыдущие недели в центре внимания общественности была история с экстрадицией в Азербайджан гражданина России и Израиля, блогера Александр Лапшина. Лапшин, который всего дважды, в 2011-ом и 2012 годах, в качестве туриста посетил Нагорный Карабах и в своем блоге представил общественности свои впечатления от поездок, 14 декабря прошлого года был задержан в Минске, а затем арестован. Спустя короткое время по требованию Генпрокуратуры Азербайджана Беларусь, являющаяся союзником Армении по ОДКБ и Евразийскому союзу, выдала блогера Азербайджану.

Сегодня также стало известно, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с археологическими раскопками в Азохской пещере в Нагорном Карабахе, проводимыми с 2002 года. Раскопки проводят сотрудник Института молекулярной биологии Национальной академии наук Армении Левон Епископосян, исследователь Национального научного музея естествознания Испании Фернандес Халво, директор «Азохского проекта» британского музея Бланфорд Таню Кинг и научный работник Лондонского музея естествознания Питер Эндрю.

Доктор биологических наук, профессор Левон Епископосян сегодня в беседе с Радио Азатутюн назвал «абсурдными» действия правоохранительных органов Азербайджана, выразив удивление в связи с тем, что в этой стране пытаются подвернуть преследованию за занятие наукой.

«Верхний слой, откуда мы начали работать (и не только мы, но и предыдущая группа), имеет 100-тысячелетнюю давность. Здесь говорить о каком-то национализме, о нарушении прав какой-то этнической группы и возвеличивании другой и прочее просто абсурд. 100 тысяч лет назад даже современный человек здесь не обитал. Здесь обитали неандертальцы, которые являются нашими дальними, так сказать, эволюционными родственниками, не армянами, не азербайджанцами, не русскими и не евреями», - сказал ученый.

Он добавил, что, несмотря на уголовное дело, международная группа ученых продолжит работать в пещерах Карабаха.