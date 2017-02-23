Глава Минобороны: Голосование солдат направляться не будет

«Армия никогда не направлялась кем-то и не будет направляться во время голосования на выборах», - отвечая на вопрос Радио Азатутюн, сказал министр обороны Армении Виген Саргсян

«Уже долгие годы в нашей армии исключено злоупотребление политическим ресурсом. Конечно, партийная принадлежность министра обороны, с одной стороны, кажется преимуществом, с другой стороны, нужно понимать, что все существующие в армии проблемы и нерешенные вопросы также связываются с той политической партией, которую я представляю, как представитель большинства занимая эту должность. Политическая должность подразумевает как возможность показать свою политику, свою направленность, так и необходимость нести бремя невыполненных или плохо выполненных дел. Поэтому я считаю, что слова президента нужно понимать прямо: В армии не будет деятельности политической партий, как не было ее на предыдущих выборах. А если военнослужащие решат, что министр обороны хорошо выполняет свою работу, и захотят проголосовать за партию, избирательный список которой возглавляю я, это их гражданское право и выбор», - продолжил министр обороны.

На днях на встрече с руководящим составом Вооруженных сил президент страны Серж Саргсян заявил, что несмотря на то, что министр обороны Виген Саргсян возглавил избирательный список Республиканской партии Армении, армия останется аполитичной, а межпартийные обсуждении в армии будут наказываться.

Ранее представители оппозиции и гражданского общества выразили сомнение в том, что армия может оставаться аполитичной в период выборов.

Виген Саргсян сегодня заверил, что его участие в предвыборной кампании РПА не помешает руководству Вооруженными силами. «Мой рабочий день начинается в 6:30 и заканчивается в 23:30. И я считаю, что я за этот промежуток я смогу уделить время не только выполнению своих рабочих обязанностей, но и той работе, которую я как первый номер списка партии буду обязан выполнять в ходе агитационной кампании», - отметил он.

Пять месяцев назад занявший должность министра обороны Армении Виген Саргсян сегодня по просьбе Радио Азатутюн также прокомментировал циркулирующую в прессе информацию о том, что бывший министр обороны Сейран Оганян, ныне перешедший в оппозицию к власти, может быть обвинен в совершении злоупотреблений в армии.

«В любой деятельности есть риски. Там, где есть большие функции, большие бюджетные ассигнования, там и рисков больше. Но я не думаю, что могу в данный момент давать комментарии о том, есть ли какие-либо основания для возбуждения уголовного дела. Мы, решая вопросы, по очереди, шаг за шагом пытаемся повышать эффективность использования общественных средств… Думаю, что вы очень хорошо понимаете, что если я увижу нарушение, которое уголовно наказуемо, то об этом обязательно будут уведомлены соответствующие правоохранительные органы», - отметил Саргсян.

Сейран Оганян, идущий на предстоящие 2 апреля парламентские выборы в блоке с бывшим министром иностранных дел Варданом Осканяном и лидером партии «Наследие» Раффи Ованнисяном, на прошлой неделе заявил, что был против увольнения своего заместителя, генерала Алика Мирзабекяна после апрельской войны.

По мнению нынешнего министра обороны, Оганян должен был заявить о том, что против увольнения главы департамента материально-технического обеспечения: «Я считаю, что если бывший министр обороны был против того, чтобы его заместитель был освобожден от должности, он должен был об этом заявить в момент увольнения. Все остальное оставляю на ваш суд».

Министр обороны также отметил, что в последние дни на линии соприкосновения в Карабахе наблюдается некоторый рост напряженности в плане применяемых противником видов оружия.

«Противник сегодня применил минометы, легкую артиллерию. Я считаю, что мы должны подходить к этому, как всегда, с постоянной готовностью и бдительностью, потому что противник не скрывал и не скрывает своих целей, поставленных перед ним задач», - сказал Саргсян, подчеркнув, что армянские вооруженные силы продолжают полностью контролировать ситуацию и продолжат выполнять свою задачу так, как выполняли ее все эти годы.